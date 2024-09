Tras una inesperada tragedia familiar, tres generaciones de la familia Deetz regresan a Winter River. La vida de Lydia, todavía atormentada por Beetlejuice, da un vuelco cuando su rebelde hija adolescente, Astrid, descubre la misteriosa maqueta de la ciudad en el desván y el portal al Más Allá se abre accidentalmente. Con los problemas que se avecinan en ambos reinos, es sólo cuestión de tiempo que alguien diga el nombre de Beetlejuice tres veces y el travieso demonio regrese para desatar su propio caos.

En 1988, el mundo del cine fue testigo del estreno de “Beetlejuice”, una película dirigida por Tim Burton, quien en ese momento ya se había destacado con su estilo único y peculiar. La historia sigue a una pareja de fantasmas, interpretados por Geena Davis y Alec Baldwin, quienes intentan ahuyentar a los nuevos propietarios de su hogar. Para ello recurren a la ayuda del excéntrico y desinhibido Beetlejuice, interpretado por Michael Keaton. Esta mezcla de humor oscuro y elementos sobrenaturales no sólo cautivó al público, sino que también estableció a Burton como un innovador en el género de la comedia fantástica.

Con un presupuesto de 15 millones de dólares, el film logró una recaudación impresionante de más de 74 millones, consolidándose como un clásico del cine de culto y uno de los filmes más icónicos de la carrera de Tim Burton. La película se distingue por su originalidad y el estilo visual inconfundible de Burton, que combina un enfoque surrealista con una narrativa ingeniosa y personajes memorables. Winona Ryder interpretó a Lydia, una adolescente con una conexión única con el mundo de los espíritus. En “Beetlejuice Beetlejuice”, la historia se enfoca en su hija, Astrid, quien enfrenta nuevos retos cuando la familia Deetz regresa a su antiguo hogar en Winter River. La narrativa de la secuela profundiza en el conflicto personal de Astrid, una joven que lucha con el bullying y el peso de la fama de su madre, Lydia.

Este proyecto marca un regreso significativo para Burton, quien reveló cómo el trabajo en esta película revitalizó su pasión por el cine. En sus palabras, comentó: “En los últimos años me desilusioné con el negocio del cine. Así que sabía que si iba a hacer algo, quería hacerlo desde el corazón. Me perdí un poco a mí mismo, así que esta película me dio nueva energía. Me permitió volver a las cosas que amo y trabajar con la gente que amo. Con esta, no importaba cómo resultara. Simplemente disfruté hacerla con esta gente”. Michael Keaton, por su parte, ha compartido su experiencia trabajando con Burton, con quien ha colaborado en otros proyectos como “Batman”, “Batman Returns” y la versión live-action de “Dumbo”. En sus palabras: “Me encanta trabajar con Tim, pero no creo que hayamos analizado nunca por qué trabajamos tan bien juntos; simplemente lo hacemos”.

CINE COLISEO (jueves 5, sábado 7 y miércoles 11):

19:15 Hs. BEETLEJUICE BEETLEJUICE (2D doblada)

21:45 Hs. BEETLEJUICE BEETLEJUICE (2D subtitulada)

CINE COLISEO (viernes 6, domingo 8, lunes 9 y martes 10):

19:15 Hs. BEETLEJUICE BEETLEJUICE (2D doblada)

21:45 Hs. BEETLEJUICE BEETLEJUICE (2D doblada)

Género: Comedia Fantástica

Origen: USA

Título original: Beetlejuice Beetlejuice

Año: 2024 Formato: 2D

Duración: 1 hora, 45 Min.

Calificación: Apta para mayores de 13 años

Ficha Técnica:

Dirección: Tim Burton

Guión: Alfred Gough, Miles Millar, Seth Grahame-Smith, Michael McDowell, Larry Wilson

Producción: Tim Burton, Dede Gardner, David Geffen, Tommy Harper, Jeremy Kleiner, Marc Toberoff

Música: Danny Elfman Fotografía: Haris Zambarloukos

Edición: Jay Prychidny

Reparto:

Michael Keaton (Betelgeuse -Beetlejuice-), Winona Ryder (Lydia Deetz), Jenna Ortega (Astrid Deetz), Catherine O'Hara (Delia Deetz), Justin Theroux (Rory), Willem Dafoe (Wolf Jackson), Monica Bellucci (Delores), Burn Gorman (Reverendo)