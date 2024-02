Bob Marley: la leyenda

“Fue emocionante y emotivo”, ha declarado Ziggy Marley, coproductor de la película, sobre la filmación de la misma. “Estaba muy concentrado en asegurarme de que lo representáramos bien, y me tomé muy en serio la responsabilidad que me dieron de ayudar a Reinaldo Marcus Green. Exploramos diferentes elementos de Bob que la gente no conoce, diferentes emociones por las que pasó. De hecho, también aprendí algunas cosas. Como alguien que estuvo allí en este periodo, me trae muchos recuerdos y cosas que antes tenía escondidas. Puedo decir, por tanto, que fue un viaje muy emotivo”.

Green, de 41 años, es conocido por dirigir “King Richard”, la película biográfica de 2021 protagonizada por Will Smith como el padre de las estrellas del tenis Venus y Serena Williams. “Recibir la bendición de Ziggy y la familia para venir y ser el capitán del barco fue importante para mí, porque sabía que iba a tener acceso a cosas que no son de dominio público”, dice. “Conversaciones reales y recuerdos de personas que estaban allí en la habitación. Ziggy era joven, pero estaba allí. Y a los 11 o 12 años, ese es el momento más impresionable. Recuerdas mucho de esos periodos de tiempo”. El film relata el ascenso a la fama del cantante de “Three Little Birds” y las turbulentas condiciones sociales que dieron lugar a su concierto One Love Peace en 1978, que ocurrió durante una violenta crisis política en Jamaica.

Cuando Ziggy Marley le propuso a Kingsley Ben-Adir que encarnara a su difunto padre, el actor ya había interpretado a Malcolm X y Barack Obama en la pantalla. Esos antecedentes, sin embargo, no ayudaron mucho a calmar su temor a asumir el papel del ícono del reggae. “Había muchas reservas”, dice Ben-Adir, de 37 años. “Estaba convencido de que no tiene sentido hacer una audición para esto. No puedo cantar. No puedo bailar. Mi pregunta fue si habían estado en una búsqueda mundial y dijeron que sí. Y dije que tal vez deberían hacer otra”. Pero el papel seguía regresando a él. Finalmente, se entregó a montar una cinta de audición, pasando primero un fin de semana estudiando las actuaciones de Marley y quedando particularmente obsesionado con su interpretación de “War”, de 1977, en el Rainbow Theatre de Londres. Con un voto de confianza de Ziggy, comenzó su camino para encarnar al pionero y activista del reggae.

CINE COLISEO (15 AL 21 de febrero):

19:15 Hs. BOB MARLEY: LA LEYENDA (2D doblada)

CINE COLISEO (16, 19, 20 y 21 de febrero):

22:00 Hs. BOB MARLEY: LA LEYENDA (2D doblada)

CINE COLISEO (15 Y 17 de febrero):

22:00 Hs. BOB MARLEY: LA LEYENDA (2D subtitulada)

Título original: Bob Marley: One Love

Género: Drama, Musical, Biopic

Origen: Reino Unido, EE.UU.

Año: 2024 Formato: 2D

Duración: 1 hora 45 Min.

Calificación: Apta para mayores de 13 años

Ficha Técnica:

Dirección: Reinaldo Marcus Green

Guión: Zach Baylin, Frank E. Flowers, Reinaldo Marcus Green, Terence Winter

Producción: Robert Teitel, Brad Pitt, Jeremy Kleiner, Dede Gardner, Ziggy Marley, Rita Marley, Cedella Marley

Música: Kris Bowers, Bob Marley

Fotografía: Robert Elswit

Montaje: Pamela Martin

Reparto:

Kingsley Ben-Adir (Bob Marley), Lashana Lynch (Rita Marley), James Norton (Chris Blackwell), Jesse Cilio (Norval Sinclair Marley), Sevana (Judy Mowatt), Tosin Cole (Tyrone Downie), Sam Palladio (Joe Strummer), Umi Myers (Cindy Breakspeare), Naomi Cowan (Marcia Griffiths)