BQ.1.1, la nueva variante de Covid que puede desatar una nueva ola

A pesar de las declaraciones pasadas del titular de la Organización Mundial de la Salud (OMS) respecto a un final "cercano" de la pandemia, el coronavirus continúa causando temor en la sociedad y a los expertos que siguen encontrando mutaciones del germen. Es el caso de la aparición de BQ.1.1, la nueva variante que los científicos han puesto su atención ya que podría desatar una nueva ola de contagios.

Si bien el panorama de la pandemia es distinto como lo que resultó ser a principios del 2020, hoy en día existen diversas vacunas que ayudan a reducir los impactos que puede causar el virus del covid en el organismo de las personas, a pesar de las más de seis millones de víctimas fatales en el mundo.

La última variante que fue la causante de encender las alarmas de los expertos y resquemor en los habitantes del planeta fue Ómicron, con características como su capacidad de desdoblar los contagios a diferencia de su parentesco con los gérmenes que iniciaron la pandemia. Por tal motivo, sus sublinajes han ocupado a ser las predominantes del covid alrededor de todo el mundo por su rápida transmisión.

¿Qué se sabe de la variante BQ.1.1?

Ahora la atención está puesta en la variante BQ.1.1, un descendiente de BA.5 que resultó ser potencialmente contagiosa y que, por lo poco que se conoce de este flamante germen, podría desembocar una nueva ola por su capacidad de resistir con facilidad de las defensas del organismo. El dato que se tiene sobre la variación del virus es que está presente en el Reino Unido y es la que ha causado contagios en la población con mayor frecuencia.

El bioquímico e investigador del Conicet, Rodrigo Quiroga, declaró en Infobae que la nueva variante puede esquivar las barreras de protección del organismo con mayor facilidad por su su mutación genética que hace que los anticuerpos tengan una baja capacidad de reconocer al germen y por ende resistir en el interior de la persona.

El virus continúa presente en la zona del noroeste de Europa donde en Gran Bretaña se registró un desarrollo " de sólo 19 días crecer 8 veces de 5 secuencias a 200 secuencias", según detalló un informe de la Universidad de Basilea. Por el momento, la ola de contagios se podría desatar en la zona del viejo continente y America del Norte, pero como explicó Quiroga, las autoridades nacionales deberían "ocuparse" más que "preocuparse" para que la situación no pase a mayores.

Si bien aún no se detallan con certezas las características de la variante, podría ser recomendable la aplicación de una nueva dosis de refuerzo para paliar con los síntomas que pueden derivar en ocasiones mortales. El virólogo recomendó que se debería prestar atención en los refuerzos en mayores de 50 años ya que la dosis permitiría que la gravedad de las enfermedades sea menor.

Otros de los datos arrojados por el investigador del Conicet es que la flamante variante no causa perdida de olfato, por lo que se lo llega a confundir con un simple resfriado y sobre todo en la época de otoño en el Reino Unido. Es por no parece ser una enfermedad de riesgo, hasta que se tengan más detalles. De todas formas, produce enfermedades respiratorias de manera leve, pero que las dosis con anticuerpos monoclonales disponibles no son suficientes, aclaró el virólogo del Imperial College de Londres, Tom Peacock.