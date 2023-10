Calafate y Náutico definirán el título en Primera Damas  

La Asociación Austral de Hockey disputó el fin de semana en instalaciones de Náutico y Deportivo Rada Tilly, las semifinales del torneo Clausura de Césped 2023.

En ese contexto, en la categoría Primera Damas, los clasificados para jugar la final son Calafate RC y Náutico Rada Tilly.

El ’Cala’ le ganó por penales a Chenque RC por 4-2 -habían empatado en dos goles el tiempo regular-, mientras que Náutico se impuso 3-0 a Comodoro RC.

En las categorías formativas, mientras tanto, los finalistas son Náutico Amarillo-Calafate Azul (Sub 16B), Deportivo Portugués-Náutico (Sub 16), mientras que en Sub 19, definirán Chenque RC y Calafate RC, que le ganaba 6-0 a Comodoro RC, pero el partido fue suspendido a los 34 minutos.

Panorama - Semifinales

Cancha: Náutico y Deportivo Rada Tilly.

SABADO 28

Sub 16B

- Deportivo Portugués 0 / Náutico Amarillo 2.

Sub 14

- Calafate 1 (4) / Náutico Amarillo 1 (3).

- Deportivo Portugués 1 (1) / Chenque RC 1 (3).

Sub 19

- Deportivo Portugués 0 / Chenque RC 4.

- Calafate 6 / Comodoro RC 0 (suspendido a los 34 minutos).

DOMINGO

Sub 16B

- Santa Lucía 0 / Calafate Azul 1.

Sub 16

- Deportivo Portugués 2 / Calafate RC 0.

- Santa Lucía 1 (1) / Náutico 1 (2).

Primera

- Chenque RC 2 (2) / Calafate 2 (4).

- Comodoro RC 0 / Náutico 3.