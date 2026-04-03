Gimnasia de Mendoza logró una gran victoria ante Vélez

Perdía 2-0, pero lo dio vuelta con goles de Muñoz, Módica y Mammana, en contra, para dejar con las manos vacías al equipo de Guillermo Barros Schelotto, quien además fue expulsado.

Gimnasia de Mendoza dio el golpe este viernes en el torneo Apertura al derrotar de local 3-2 a Vélez Sarsfield, en la continuidad de la 13ª fecha del certamen de la Liga Profesional.

El partido, que se jugó en el estadio Víctor Antonio Legrotaglie, tuvo el arbitraje de Alvaro Carranza. El “Fortín” ganaba 2-0 por los goles de Florián Monzón y Manuel Lanzini. Pero el “lobo” mendocino, descontó a través de Ezequiel Muñoz, luego igualó por intermedio de Agustín Módica y en el final -en el descuento-, el defensor Emanuel Mammana, en contra, puso el 3-2 final.

Vélez salió muy metido y pasando mitad de cancha, apretó el acelerador, lastimando en cada ataque al dueño de casa.

Elías Gómez llegó al fondo, entró al área y no se apuró. El lateral izquierdo se tomó un tiempo más y tiró el centro hacia atrás para la llegada de Florián Monzón, quien de zurda la puso en el ángulo. Nada tuvo para hacer César Rigamonti.

Gimnasia no reaccionó y fue un descontrol. A los 10 minutos, la visita volvió a pegar. La pared entre Manuel Lanzini y el chileno Diego Valdes culminó con la definición mano a mano del ex River, quien no falló a la hora de enfrentar a Rigamonti.

Parecía que la tarde iba a ser toda de Vélez, que hacía lo que quería y marcaba una diferencia importante. Pero el “Lobo” empezó a reaccionar y cambió el panorama.

El elenco de Darío Franco empezó a merecer el descuento y se dio. Cuando se jugaba el tiempo adicionado, un tiro libre preciso de Lencioni encontró la cabeza de Ezequiel Muñoz, quien entró a la carrera y cabeceó cambiando la trayectoria del balón.

Gimnasia se puso en partido y dejó abierta la historia para el complemento.

De ese tiro de esquina llegó la merecida igualdad para Gimnasia. Lencioni, desde el tiro de esquina, se la puso en la cabeza a un Agustín Módica que se sacó la espina de los dos testazos anteriores en los que no había podido convertir.

Y el desahogo llegó en el descuento, gran jugada de Sabatini por derecha, centro al medio y Emmanuel Mammana se atropelló la pelota para marcar en contra.

Tremenda victoria del “Lobo” para romper la mala racha y tomar aire en el descenso.

Con ese resultado, Vélez, que a poco del final sufrió la expulsión de su entrenador Guillermo Barros Schelotto, por ahora se mantiene en la cima de la zona A con 22 puntos, mientras que Gimnasia se ubica en el undécimo lugar con 12 unidades.

En la próxima fecha, Gimnasia de Mendoza visitará a Platense, mientras que Vélez recibirá en el cierre de la fecha a Central Córdoba de Santiago del Estero.