River y Belgrano definen al campeón del fútbol argentino

Se enfrentan este domingo desde las 15:30 en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, por la final del torneo Apertura de la Liga Profesional.

River Plate y Belgrano de Córdoba protagonizarán este domingo la gran final del torneo Apertura de la Liga Profesional de fútbol.

El partido, que se jugará en el estadio Mario Alberto Kempes, dará comienzo a las 15:30, será arbitrado por Yael Falcón Pérez y televisarán TNT Sports como así también ESPN Premium.

Será un partido por demás especial ya que River tendrá enfrente al club que le ganó la promoción el 26 de junio de 2011 y lo mandó a la B Nacional en el mismísimo Monumental, además de contar con el mismo entrenador, Ricardo Zielinski.

El “Millonario”, que conduce Eduardo Coudet se metió en la final del certamen al vencer a Rosario Central por 1-0, con gol del delantero Facundo Colidio desde el punto del penal.

El “Pirata”, mientras tanto, que es dirigido por el “Ruso” Zielinski, llega a este partido luego de dejar en el camino a Argentinos Juniors, a quien derrotó 4-3 en un encuentro que se definió en La Paternal desde los doce pasos.

En River, hay una duda en el mediocampo. Es que Aníbal Moreno, que se recupera de un esguince de rodilla, no quiere perderse la final. Aunque todo parece indicar que su lugar será ocupado por el juvenil Lucas Silva, a menos que el “Chacho” Coudet arriesgue y ponga a Moreno.

Mientras que en la defensa, Fabricio Bustos jugará en lugar del campeón del mundo Gonzalo Montiel, que sufrió un desgarro.

Las otras bajas que tendrá el “Millonario” en esta importante final serán la del atacante Sebastián Driussi -en su lugar jugará Joaquín Freitas- y la del lateral uruguayo Matías Viña.

Además, el delantero comodorense Ian Subiabre, quien viene de ser titular por Copa Sudamericana, estará integrando el banco de suplentes.

En Belgrano, el defensor Lisandro López quedó descartado por lo que su lugar sería ocupado por Agustín Falcón.

Cabe destacar que en caso de empate al término de los 90’ reglamentarios, se jugarán dos tiempos de 15’ cada uno y de persistir la igualdad, todo se definirá desde el punto penal.

Estos dos equipos se enfrentaron el último 5 de abril por la fase regular, y la victoria quedó para River, que se impuso de local por 3-0 con doblete de Tomás Galván y un gol de Facundo Colidio.

El campeón de este torneo Apertura se clasificará a la próxima edición de la Copa Libertadores, el certamen más importante que tiene el continente.

Probables formaciones

River Plate: Santiago Beltrán; Fabricio Bustos, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Lucas Silva, Fausto Vera, Juan Cruz Meza, Tomás Galván; Facundo Colidio y Joaquín Freitas. DT: Eduardo Coudet.

Belgrano: Thiago Cardozo; Leonardo Morales, Alexis Maldonado, Agustín Falcón, Adrián Spörle; Santiago Longo, Adrián Sánchez; Emiliano Rigoni, Lucas Zelarayán, Francisco González Metili; Lucas Passerini. DT: Ricardo Zielinski.

Arbitro: Yael Falcón Pérez.

Estadio: Mario Alberto Kempes (Córdoba).

TV: TNT Sports y ESPN Premium.

Hora: 15:30.