Catalá ratifica que el Ibuprofeno no es recomendado por Salud

“El Ministerio de Salud de la Nación no autorizó el uso de Ibuprofeno inhalado. Es un tratamiento compasivo donde uno se hace responsable de su uso y que debe tener el seguimiento de un médico. Muchas veces, me parece, que es un manotazo de ahogado para tomar el camino más corto”. Así lo entiende el secretario de Salud municipal, Carlos Catalá, sobre el uso del medicamento que ha generado diversas posturas.

El funcionario explicó que “lo que tengo entendido es que no está bien visto su uso porque se está trabajando de otra manera. Tampoco se podía autorizar algo que tenía poca historia previa y pocos casos para comprobar si es efectivo. Por eso está definido como un tratamiento compasivo. Lo que nosotros estamos viendo es que no es un tratamiento que se puede inhalar en la casa”.

Catalá aseveró que el Ibuprofeno inhalado es un “manotazo de ahogado” y que puede generar más complicaciones que beneficios. “Hay una falsa sensación de que le está haciendo efecto, pero al no tener una supervisión puede generar más problemas que soluciones. Hay que tener cuidado y no tener la sensación de que porque compré el medicamento estoy bien y después, cuando voy a consultar, tengo un cuadro mucho más grave. La gente no se tiene que medicar con cosas que no están bien”, aseveró.