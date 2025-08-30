Central Córdoba ganó y es escolta en la Zona "A"

Se impuso de local por 2-0 ante Estudiantes de La Plata con goles de Fernando Muslera, en contra, y de Matías Perelló.

Central Córdoba de Santiago del Estero derrotó este sábado de local por 2-0 a Estudiantes de La Plata, y con ese resultado trepó al segundo puesto de la Zona “A” del torneo Clausura de la Liga Profesional de fútbol.

El partido, que se jugó en el estadio Madre de Ciudades y que correspondió a la séptima fecha, tuvo el arbitraje de Andrés Gariano y los goles los marcaron el arquero Fernando Muslera, en contra, y Matías Perelló.

La primera etapa comenzó con mucha intensidad, y antes de los diez minutos ya ganaba Central Córdoba por dos goles de diferencia. El primero fue en contra de Fernando Muslera, luego de una notable jugada colectiva que terminó en un centro de Braian Cufré. Pero Estudiantes no reaccionó inmediatamente.

A los 10', Matías Perelló se fue mano a mano en soledad y no falló en su definición, estirando la ventaja contra Estudiantes. Hasta ese entonces, Central Córdoba controló el desarrollo y el ritmo del juego. El “Pincha” recuperó terreno y emparejó la disputa, aunque sus ocasiones más claras no llegaron hasta los últimos minutos antes del descanso.

El segundo tiempo tuvo mucha menos acción. El “Ferroviario” mantuvo el orden aprovechando la ventaja, y el “Pincha” no consiguió concretar el descuento y meterse en partido. Así, los dirigidos por Omar De Felippe se impusieron con una ráfaga de goles que anonadó al combinado de Eduardo Domínguez.

Con este triunfo, los de De Felippe se ubican segundos con 13 unidades, a un punto del líder Barracas Central, mientras que el “Pincha” quedó tercero con 12 unidades,

En la próxima fecha -octava-, el “Ferroviario”, visitará al Deportivo Riestra, que lleva 23 partidos sin perder, mientras que Estudiantes buscará volver a la victoria cuando reciba nada menos que a River, uno de los líderes de la Zona “B”.