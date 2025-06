Chubut deberá pagarles $ 4.000 millones a las familias

A más de 22 años de la tragedia, Chubut y la provincia de Buenos Aires deberán desembolsar cerca de $ 4.000 millones por su responsabilidad en el caso de la pasarela del Dique Florentino Ameghino que colapsó y causó la muerte de 8 alumnos y alumnas y una docente de una escuela bonaerense de Merlo que visitaban esa villa turística. Además de las víctimas fatales, el grupo que sobrevivió a la caída al río Chubut sufrió heridas y consecuencias psicológicas que perduran.

Con dos sentencias definitivas, la jueza civil de Rawson, Amorina Úrsula Testino, hizo lugar al reclamo de las familias de dos chicos que perdieron la vida y de otros 18 sobrevivientes.

LOS QUE NO CUIDARON Y EL CARTEL QUE FALTABA

El primer fallo favorece a las madres de Valeria Yamila Moreno y Walter Damián Caballero, que murieron aquel 19 de septiembre de 2002. Su reclamo por daño material, moral, psicológico, patrimonial y costos de tratamiento –entre otros rubros indemnizatorios- se presentó ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación en noviembre de 2002, pero un complejo derrotero procesal trajo la causa a Chubut. En el camino, algunas familias lograron acuerdos de reparación.

La jueza Testino coincidió con el abogado Pablo Assín –que representa a las familias- y consideró probada la responsabilidad que tuvo la Dirección General de Cultura y Educación bonaerense que no garantizó la seguridad de los chicos que integraron aquel viaje de estudios de la Escuela EGB N°39 “Fragata Libertad”, de Villa Magdalena.

La pasarela del Dique no soportaba más de 8 personas pero se subieron 53 para sacar fotos. Según el fallo, además de la educación, el Estado bonaerense -a través de docentes y directivos- estaba obligado a tomar precauciones y garantizar la integridad física de los alumnos, ya que para eso recibe la confianza de padres y madres. La condena incluye a Provincia Seguros, que tenía contrato con el Estado bonaerense.

En cuanto al Estado chubutense, la pasarela integraba el patrimonio público. E incurrió en una “conducta omisiva”: el puente tenía un cartel de advertencia de capacidad máxima pero lo había sacado el jefe comunal Carlos Gerez para repararlo. No fue reemplazado hasta después del episodio. La estructura no estaba rota pero fue mal usada. Y no había otro dispositivo de seguridad.

El fallo repasa que el Dique es un sitio turístico habitual, con muchos visitantes de otras provincias que en este caso no conocían los peligros del río ni de aquella pasarela.

Los Estados condenados ya apelaron el fallo ante la Cámara Civil de Trelew. Además de Valeria y Walter, las víctimas fueron Gabriel Mendoza, Daiana Antivero, Tomás Acosta, Jonathan Larrosa, José Véliz, Esteban Bernacchia y la directora de la Escuela, Graciela Antinucci.

Fuente: Jornada