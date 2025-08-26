La interrupción del suministro se extenderá por 18 horas debido a tareas de mantenimiento en el subacueducto El Trébol. También se registrará baja presión en San Cayetano.

Cinco barrios se quedan sin agua este miércoles

La Sociedad Cooperativa Popular Limitada (SCPL) informó que este miércoles 27 de agosto, desde la medianoche y por un lapso estimado de 18 horas, se interrumpirá el servicio de agua potable en distintos sectores de Comodoro Rivadavia.

Los barrios alcanzados por el corte son: Cañadón Las Leñas, Cañadón La Francesa, un sector de Malvinas Argentinas, un sector de Los Tres Pinos y un sector de Máximo Abásolo. La medida responde a tareas de mantenimiento programadas sobre un tramo del subacueducto El Trébol.

Además, se advirtió que durante las maniobras previstas se podrá percibir baja presión en las conexiones domiciliarias del barrio San Cayetano.

Desde el Departamento de Saneamiento de la Cooperativa solicitaron a los vecinos extremar el cuidado del recurso y hacer un uso racional del servicio hasta la normalización del suministro.