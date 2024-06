Comodoro Rivadavia también protesta contra la Ley de Bases

En el marco del debate por la Ley de Bases en el Congreso de la Nación, Comodoro Rivadavia se convirtió en escenario de una manifestación multitudinaria. Diversas organizaciones sociales, agrupaciones políticas y sindicatos se congregaron en la plaza de la Escuela N° 83 para expresar su rechazo a la mencionada ley.

Fabián Pereyra, referente de los Jubilados en Lucha, fue uno de los primeros en expresar su preocupación: “Es inquietante lo que estamos viviendo. Aunque logramos ciertos avances en la movilidad jubilatoria, el resto de la Ley de Bases no cumple nuestras expectativas”, comentó a la radio Camioneros.

Por su parte, José Luis Ronconi, integrante de la Cátedra de Derechos Humanos, criticó duramente la ley: “Solo beneficia al capital más concentrado y perjudica a las PyMEs, empeorando aún más la situación económica del país. El empleo registrado seguirá cayendo y 9 de cada 10 mujeres no podrán jubilarse”.

Roberto Astete, de la Asociación de Jerárquicos Municipales, subrayó la importancia del día: “Es un día histórico y un momento para expresarnos. Como representantes de los trabajadores, debemos defender los derechos laborales porque sabemos que esta ley atenta contra ellos y busca darle herramientas al gobierno para que destruya el Estado desde adentro”.

Astete concluyó con un llamado a la acción: “Hay gente que la está pasando mal y otros que pronto perderán sus empleos. Las provincias y los municipios serán los más perjudicados y esperamos que los Senadores no apoyen esta ley, porque no fueron elegidos para destruir el Estado. Los que voten a favor deben salir a explicar cuál es el beneficio de esta ley y no esconderse después”.