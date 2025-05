Conductor hospitalizado luego un vuelco

Este viernes, alrededor de las 21:25 horas, personal policial de la Seccional Sexta intervino en un accidente de tránsito ocurrido en el puente ubicado sobre Calle Musaccio, entre Jorge Ludueña y Cañadón Las Leñas. El hecho fue reportado por el centro de monitoreo, que alertó sobre el vuelco de un vehículo.

Al arribar al lugar, la comitiva policial encontró una camioneta Ford F100 volcada bajo el puente, y a su conductor fuera del habitáculo. El hombre presentaba un corte en la frente y diversos traumatismos.

De inmediato se solicitó asistencia médica, arribando al sitio una ambulancia a cargo del Dr. Jairo Flores Acho, quien realizó la primera evaluación y dispuso el traslado del conductor al Hospital Regional.

Si bien no fue posible recabar más datos personales del involucrado, debido a que no los recordaba, se informó que emanaba olor a alcohol etílico. No se le pudo realizar el test de alcoholemia por su inmediato traslado al nosocomio.

Según informaron fuentes policiales, las lesiones sufridas no revestían gravedad. La fiscal interviniente, Natalia Gómez, indicó que el hecho no reviste carácter penal, al tratarse de un accidente sin la participación de terceros.