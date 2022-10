Continúan en cartelera

C+/ CINE EN COMODORO

CINE COLISEO

TADEO JONES 3

LA MALDICIÓN DE LA MOMIA

Se exhibe la nueva aventura animada del albañil convertido en arqueólogo. A Tadeo le encantaría que sus colegas arqueólogos le aceptasen como a uno más, pero siempre acaba liándola: destroza un sarcófago y desata un conjuro que pone en peligro la vida de sus amigos, Momia, Jeff y Belzoni. Con todos en contra y solo ayudado por Sara, Tadeo emprenderá una huida llena de aventuras, que le llevará de México a Chicago y de París a Egipto, para encontrar la manera de acabar con la maldición de la momia.

ARGENTINA, 1985

Se exhibe el quinto largometraje del director Santiago Mitre, inspirado en la historia real del equipo de fiscales liderado por Julio Strassera y Luis Moreno Ocampo, quienes son interpretados respectivamente por Ricardo Darín y Peter Lanzani. Junto con un equipo de jóvenes, en una batalla de David vs Goliat en contra del poder, ambos funcionarios se atrevieron, contra todo pronóstico y bajo amenaza constante, a enjuiciar a los jefes de la dictadura más sangrienta de Argentina, brindando justicia a las víctimas y paz a los sobrevivientes.

LA HUÉRFANA: EL ORIGEN

Se exhibe la precuela del filme de terror “La Huérfana”, que Jaume Collet-Serra dirigió en 2009. Isabelle Fuhrman vuelve a encarnar a Lena, la mujer afectada de hipopituitarismo, lo que le daba la apariencia de una niña. En esta historia anterior, Lena consigue escapar del psiquiátrico ruso en el que está recluida y viaja a EE.UU., haciéndose pasar por la hija desaparecida de una familia adinerada. Pero su nueva vida como Esther no será como ella esperaba, pues se enfrentará a una madre que guarda sus propios secretos y que está dispuesta a proteger a su familia a cualquier precio.

CINE TEATRO ESPAÑOL

SONRÍE

Continúa el film de terror del guionista y director Parker Finn, en su largometraje debut. Después de presenciar un incidente extraño y traumático que involucra a una paciente, la Dra. Rose Cotter comienza a experimentar sucesos aterradores que no puede explicar. A medida que un terror abrumador comienza a apoderarse de su vida, Rose debe enfrentar su inquietante pasado para poder sobrevivir y escapar de su nueva y horrible realidad. La película se basa en “Laura Hasn’t Slept”, un cortometraje de Finn premiado en el festival South by Southwest, sobre una mujer que busca la ayuda de un terapeuta debido a pesadillas recurrentes que no la dejan dormir.