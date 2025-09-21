Copa Regional Femenina: Ferro ganó en el final y sacó ventaja como local

Con un golazo de Tatiana Colisnechenco en la agonía del partido, le ganó por 2-1 a Hispano Americano de Río Gallegos en la ida de las “semis” de la Región Patagónica.

Ferrocarril del Estado sacó ventaja en el partido de ida de las semifinales de la Región Patagónica de la Copa Federal Regional Amateur Femenina.

El cuadro comodorense le ganó este domingo 2-1 a Hispano Americano de Río Gallegos, en un encuentro que se definió en el final con un golazo marcado por Tatiana Colisnechenco.

Sofía Galván anotó el primer tanto para La Maquinita. Mientras que, Marisol Rodríguez Sánchez puso el empate transitorio para las santacruceñas. Y cuando se terminaba el partido, Colisnechenco le dio el triunfo a Ferro en La Salitrera.

El encuentro arrancó favorable para las comodorenses cuando a los 26 minutos del primer tiempo, Ornella Rivas probó desde media distancia y la arquera dio un rebote que capturó Sofía Galván para poner el primer gol de la tarde.

El desarrollo fue trabado y, antes del entretiempo, el conjunto local estuvo muy cerca de aumentar el tanteador a través de Ailén Joursín.

El comienzo del segundo tiempo tuvo varias interrupciones y, en un descuido de la defensa ferroviaria, la visita llegó a la igualdad por intermedio de un toquecito de derecha de Marisol Rodríguez Sánchez.

El gol despertó a Ferro, que fue con todo en busca del triunfo y, con actitud y juego, se abalanzó sobre su rival. Tuvo varias ocasiones, con disparos en los postes incluidos, mostró su mejor faceta en la adversidad pero no podía doblegar al aguerrido equipo santacruceño.

Hasta que Tatiana Colisnechenco, quien jugó casi todo el partido en la defensa, se adelantó a la mitad del campo y a los 46 minutos la agarró en tres cuartos de cancha tras un despeje de una defensora visitante. La capitana y emblema de Ferro controló dos veces y la clavó al ángulo izquierdo de Sabrina Ulloa. El golazo desató la locura ferroviaria y el lugar en la final patagónica se definirá el próximo fin de semana en Santa Cruz.

Síntesis

Ferro 2 / Hispano Americano 1

Ferro: Paula Gaitán; Abi Silva, Romina Alvarez, Lola Toledo, Tatiana Colisnechenco, Morena Jiménez, Azul Caamaño, Sofía Galván, Ornella Rivas, Daniela Soto y Ailén Joursín. DT: Juan José Alvino.

Hispano Americano: Sabrina Ulloa, Daiana Reveco, Valentina Ibáñez, Kihara Hernández, Micaela Sánchez, María Castro Cuello, Jacqueline Russo, Marisol Rodríguez Sánchez, Antonella González, Jimena Ojeda y Paloma Ibáñez. DT: Luis Goanatelli.

La figura: Lola Toleda (Ferro).

Goles: 26’ Sofía Galván (F), 69’ Marisol Rodríguez Sánchez (HA) y 91’ Tatiana Colisnechenco (F).

Cambios: Ferro: 62’ Brenda Rain x Rivas, 81’ Nahiara Andrade Campos x Galván y 87’ Yasmín Bonifacio x Soto.

Hispano Americano: 88’ Yamila Lascano x Ojeda.

Incidencias: no hubo.

Arbitros: Angel Díaz, Héctor Andaur y Emilio Aparicio (Trelew).

Estadio: La Nueva Salitrera (Ferro).