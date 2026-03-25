La insólita acusación desde Francia al Real Madrid por la lesión de Mbappé

El periodista Daniel Riolo denunció que el cuerpo médico del club español habría cometido un error en la revisión del delantero, lo que provocó el despido del staff.

Una polémica médica rodea a Kylian Mbappé en la recta final de la temporada y a pocas semanas del inicio del Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026. Según reveló el periodista francés Daniel Riolo en RMC Sport, el delantero habría sido víctima de un error de diagnóstico que pudo haber puesto en riesgo su carrera. La controversia se desató luego de que, de acuerdo con versiones difundidas en Francia, el cuerpo médico del club español habría examinado la rodilla equivocado del jugador.

El caso salió a la luz después de que Kylian Mbappé, figura del Real Madrid y capitán de la selección francesa, presentara molestias en su rodilla izquierda a finales de 2025. Según relató Riolo en el programa After Foot, el futbolista viajó a Francia para consultar a uno de los especialistas en rodilla más reconocidos del país, tras mostrarse disconforme y molesto con el diagnóstico recibido en Madrid. “Vino a consultar a un médico en Francia que constató que en Madrid habían trabajado mal”, detalló el periodista.

La versión difundida por Daniel Riolo sostiene que el cuerpo médico del Real Madrid habría cometido una importante equivocación en la evaluación de la lesión. Según el periodista, esta situación fue uno de los factores determinantes para que el club tomara la decisión de prescindir de su staff médico a principios de este año, oficialmente por la acumulación de lesiones en la plantilla, aunque en realidad la causa principal habría sido el caso Mbappé. “El diagnóstico sobre la rodilla de Mbappé fue tan catastrófico que el club despidió a todo el equipo médico, sumado a la serie de lesiones, pero en gran parte fue por este tema”, afirmó.

El propio periodista subrayó la gravedad de la situación: “Para el Real Madrid es una vergüenza total lo que ha pasado y creo que se evitó lo peor para Mbappé. Esta equivocación podía haber sido mucho más grave”, remarcó. El delantero continuó jugando algunos partidos sin conocer el alcance real de su lesión, lo que pudo haber puesto en riesgo la integridad de su rodilla.

La consulta con el especialista Bertrand Sonnery-Cottet permitió descartar la necesidad de una intervención quirúrgica y optar por un protocolo de recuperación basado en ejercicios musculares. El tratamiento consistió en un programa de refuerzo físico de 15 días, tras el cual se evaluó la evolución del jugador. De acuerdo con RMC Sport, este enfoque permitió que Mbappé regresara a los entrenamientos sin la molestia que lo había aquejado desde diciembre.

Durante el proceso, el club español atribuyó la ausencia de Mbappé a una “gestión caso por caso”, mientras el jugador participaba en algunos encuentros a pesar del dolor. Según el medio francés, fue el propio futbolista quien detectó que algo no estaba bien y decidió suspender su actividad normal para evitar consecuencias mayores. “Ahora está en manos de uno de los mejores médicos y está muy tranquilo”, aseguró Riolo.

La parte más insólita de la denuncia de Daniel Riolo se relaciona con la afirmación de que los médicos del Real Madrid habrían examinado “la rodilla equivocado”. El periodista defendió la seriedad de su información y remarcó que la destitución del staff médico blanco coincide con el escándalo interno. “¿Creen que estoy bromeando? El Real despidió a todos. Es un auténtico descalabro para un club de esa magnitud”, puntualizó.

El incidente se produce en la antesala de la ventana internacional de marzo, donde Mbappé ya se reincorporó a la selección francesa en Clairefontaine y tiene previsto participar en los amistosos ante Brasil y Colombia.

Según dicho medio, la intervención francesa permitió evitar que la lesión se agravara y que el delantero pudiera perderse el tramo final de la temporada o incluso la Copa del Mundo 2026. “Se salvó de lo peor gracias a la consulta en Francia”, recalcó el periodista.

Tras sumarse junto a sus compañeros a los trabajos en Clairefontaine, el delantero del Real Madrid dialogó con la prensa en un evento y se lamentó por las “especulaciones” en torno a su rodilla y aseguró estar recuperado al 100 por ciento.

“¿Mi rodilla? Está muy bien”, explicó el futbolista. Y luego, añadió: “Sé que ha habido mucha especulación, muchas cosas que se han dicho, pero nada es cierto. Así es la vida de un atleta de élite y una figura pública; puedes decir cosas sin comprobarlas y no pasa nada, nunca tiene repercusiones… Ya estoy acostumbrado. Pero está bien, me he recuperado al 100%, tuve la suerte de recibir el diagnóstico correcto al volver a París, y juntos pudimos encontrar el mejor plan para recuperar mi mejor nivel, para estar en forma para el final de la temporada con el Real Madrid y para el Mundial”.

Para concluir, manifestó: “Durante mi estancia en París hace unas semanas, di este paso porque quería saberlo todo sobre mi rodilla; quería ser muy minucioso. Hablábamos del final de la temporada con el Real Madrid, del Mundial, de mi carrera e incluso de mi bienestar. Era algo que me preocupaba; quería saber qué me pasaba. Me hicieron varias pruebas y tuve citas con profesionales cualificados que me dieron la oportunidad de averiguarlo. El simple hecho de saberlo me tranquiliza. Estaba en una situación en la que no sabía por qué me dolía la rodilla. Saberlo te da una idea; es un paso adelante, un primer paso hacia la recuperación”.