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Ian Subiabre fue convocado a la Sub 20

El delantero comodorense, que juega en la Primera de River Plate, fue uno de los citados por Diego Placente para un amistoso ante Estados Unidos.

El delantero comodorense Ian Subiabre fue convocado este sábado por el entrenador Diego Placente para sumarse a la Selección Argentina Sub 20 de fútbol.

El elenco nacional trabajará en el predio de Ezeiza con miras a un partido amistoso que jugará el viernes de la próxima semana frente a los Estados Unidos.

Además del futbolista surgido de Comisión de Actividades Infantiles, Placente citó a los siguientes jugadores: Lucas Flores (River), Santiago Espíndola (River), Felipe Esquivel (River); Ignacio Ovando (Rosario Central), Giovanni Cantizano (Rosario Central), Ezequiel Zapata (Rosario Central); Mateo Martínez (Racing Club), Benjamín González (Racing Club), Alejandro Tello (Racing Club); Matías Satas (Boca Juniors), Santiago Zampieri (Boca Juniors) y Tomás Aranda (Boca Juniors).

Nicolás Blanco (San Lorenzo), Cristian Gallardo (San Lorenzo), Uriel Ojeda (San Lorenzo); Agustín Cortez (Vélez Sarsfield), Tobías Andrada (Vélez Sarsfield); Santiago Silveira (Argentinos Juniors), Facundo Carrizo (Argentinos Juniors); Jerónimo Gómez Mattar (Newell’s Old Boys de Rosario), Facundo Guch (Newell’s Old Boys); Lisandro Piñero (Banfield), Valentín Dávila (Talleres de Córdoba), Enrique Maza (Atlético Tucumán) y Lucas Cuffia (Colón de Santa Fe).

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