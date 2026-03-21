El delantero comodorense, que juega en la Primera de River Plate, fue uno de los citados por Diego Placente para un amistoso ante Estados Unidos.

Ian Subiabre fue convocado a la Sub 20

El delantero comodorense Ian Subiabre fue convocado este sábado por el entrenador Diego Placente para sumarse a la Selección Argentina Sub 20 de fútbol.

El elenco nacional trabajará en el predio de Ezeiza con miras a un partido amistoso que jugará el viernes de la próxima semana frente a los Estados Unidos.

Además del futbolista surgido de Comisión de Actividades Infantiles, Placente citó a los siguientes jugadores: Lucas Flores (River), Santiago Espíndola (River), Felipe Esquivel (River); Ignacio Ovando (Rosario Central), Giovanni Cantizano (Rosario Central), Ezequiel Zapata (Rosario Central); Mateo Martínez (Racing Club), Benjamín González (Racing Club), Alejandro Tello (Racing Club); Matías Satas (Boca Juniors), Santiago Zampieri (Boca Juniors) y Tomás Aranda (Boca Juniors).

Nicolás Blanco (San Lorenzo), Cristian Gallardo (San Lorenzo), Uriel Ojeda (San Lorenzo); Agustín Cortez (Vélez Sarsfield), Tobías Andrada (Vélez Sarsfield); Santiago Silveira (Argentinos Juniors), Facundo Carrizo (Argentinos Juniors); Jerónimo Gómez Mattar (Newell’s Old Boys de Rosario), Facundo Guch (Newell’s Old Boys); Lisandro Piñero (Banfield), Valentín Dávila (Talleres de Córdoba), Enrique Maza (Atlético Tucumán) y Lucas Cuffia (Colón de Santa Fe).