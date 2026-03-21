Las víctimas eran integrantes de una familia de Rawson. El impacto ocurrió en un tramo afectado por condiciones climáticas adversas y dejó además varios heridos, entre ellos un menor en estado grave.

Se conocieron las identidades de las personas fallecidas en el accidente de Ruta 3

La conmoción se extendió en Rawson tras confirmarse la identidad de las tres personas que perdieron la vida en el trágico choque frontal ocurrido sobre la Ruta Nacional 3, en cercanías de Garayalde. Se trata de integrantes de una reconocida familia de la capital provincial.

El siniestro vial se produjo a la altura del kilómetro 1.750, donde colisionaron de frente una Toyota Hilux, en la que viajaban dos ocupantes, y una Ford EcoSport con cuatro personas a bordo. Según las primeras informaciones, las víctimas fatales se trasladaban en este último vehículo y fallecieron en el acto producto del violento impacto.

Fuentes vinculadas a la investigación indicaron que al momento del choque la calzada presentaba condiciones adversas, con presencia de escarcha y granizo, factores que son analizados como posibles determinantes en la mecánica del hecho.

Las personas fallecidas fueron identificadas como Leandro Bría, quien se desempeñaba en el área de Obras Públicas del municipio capitalino, junto a su hermana Bárbara Bría y su madre Elvira Bría.

A través de sus redes sociales, el intendente de Rawson, Damián Biss, expresó su pesar por lo ocurrido y envió condolencias a familiares y allegados de las víctimas.

En cuanto a los sobrevivientes, dos ambulancias trasladaron a los heridos hacia el Hospital Regional de Comodoro Rivadavia. Entre ellos, el conductor de la Hilux sufrió fracturas en ambos brazos, mientras que un menor que viajaba en la EcoSport permanece internado en grave estado.

Las autoridades continúan trabajando para esclarecer las circunstancias del accidente, en un tramo de la ruta que volvió a quedar bajo análisis por su peligrosidad en condiciones climáticas desfavorables.

Con información de Jornada