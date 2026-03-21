Un hombre fue hospitalizado tras ser apuñalado en barrio Pueyrredón

El hecho ocurrió este viernes por la tarde-noche en la vía pública. La víctima fue trasladada al Hospital Regional y se aguardaba el parte médico oficial.

Un episodio de violencia urbana se registró este viernes en el barrio Pueyrredón, donde una persona resultó herida tras ser atacada con un arma blanca en plena vía pública.

El hecho tuvo lugar en inmediaciones de la calle Estados Árabes al 500, hasta donde se desplazaron efectivos policiales luego de recibir llamados de vecinos que alertaban sobre una situación de agresión.

En el lugar también intervino personal sanitario, que dispuso el traslado del herido en ambulancia hacia el Hospital Regional para su atención.

No se conocen precisiones oficiales sobre el estado de salud de la víctima ni sobre la gravedad de las lesiones sufridas. Las circunstancias del ataque son materia de investigación.