Alejandro Domínguez: "Argentina es bicampeón de la Finalissima, porque España no se presentó"

Desde Luque y tras el sorteo de la Copa Libertadores, el presidente de Conmebol se despachó con una bomba tras la polémica por la caída del partido.

La Finalissima entre la Selección Argentina y España, por ahora cancelada, sumó una nueva polémica este jueves tras el sorteo en la sede de Conmebol de la Copa Libertadores y Copa Sudamericana por las picantes declaraciones del presidente Alejandro Domínguez, que en una aparente chicana, le dio el título al conjunto de Lionel Scaloni.

"Somos (por Argentina y Conmebol) bicampeones de la Finalissima. Ellos (por España) no se presentaron", sentenció Domínguez en declaraciones radiales desde Luque, luego de consultar la nacionalidad del cronista y confirmar que era argentino.

Previo al sorteo, el titular de la Confederación Sudamericana dio varias entrevistas en las que ya había mencionado esta controversia. En una nota junto a Chiqui Tapia, explicó entre risas: "Si aplicamos el walkover (victoria por no presentación), Argentina ya es bicampeona de la Finalissima".

Además, el dirigente paraguayo reforzó su apoyo a la "Albiceleste" con una frase punzante. "Hay que creérsela. El pasto del vecino no es tan verde", en alusión a la supuesta superioridad del fútbol europeo.

Previamente, el presidente de la AFA fue el primero en marcar la cancha. Con un tono de evidente malestar, cuestionó la supuesta falta de sedes para el duelo entre los campeones de América y Europa, contrastando esa excusa con la agenda de la selección española.

"Nos hubiera gustado jugar la Finalissima, pero decían que no había estadio disponible. Curiosamente, nos enteramos de que España jugará el 31 de marzo en Barcelona", disparó Tapia, dejando entrever que la demora no es logística, sino una falta de voluntad por parte de la UEFA o la federación española.

En otras declaraciones tras el sorteo, el paraguayo se mostró desafiante. "Estamos dispuestos a jugar en cancha chica, en cancha grande. Estamos dispuestos a jugar en donde sea: en el empedrado o en el potrero", expresó, dando a entender que todavía no estaba del todo cancelada la final.