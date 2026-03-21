Denuncian al árbitro Luis Lobo Medina por presunto arreglo de partidos

La presentación judicial apunta a una supuesta maniobra para influir en un encuentro de la Primera Nacional en 2021. El caso se sustenta en chats filtrados que mencionarían pagos ilegales.

El árbitro Luis Lobo Medina fue denunciado penalmente ante la Justicia Federal por presunta manipulación de resultados y hechos de corrupción vinculados al fútbol argentino. La presentación fue realizada por el legislador porteño Facundo Del Gaiso, quien aportó como elemento central una serie de conversaciones de WhatsApp que habrían sido filtradas en las últimas horas.

De acuerdo con la denuncia, el juez habría intervenido de manera irregular en el partido disputado el 12 de octubre de 2021 entre Club Atlético Tigre y Club Atlético Mitre, correspondiente a la Primera Nacional. Ese encuentro finalizó 3 a 3 y resultó favorable para Tigre en su camino hacia el ascenso.

Las capturas difundidas incluirían intercambios entre perfiles atribuidos al árbitro y a Juan Pablo Beacon, en los que se hace referencia a un presunto pago de 400.000 pesos con el objetivo de beneficiar a uno de los equipos. Sobre esa base, la denuncia encuadra los hechos en posibles delitos de estafa y defraudación.

En paralelo, el Sindicato de Árbitros Deportivos de la República Argentina solicitó que Lobo Medina sea apartado de manera preventiva de los compromisos asignados, entre ellos el partido entre Banfield y Tigre programado para esta jornada.

Lobo Medina, quien en 2025 alcanzó la categoría de árbitro internacional, cuenta con trayectoria en todas las divisiones del fútbol local. A lo largo de su carrera, su desempeño estuvo marcado por decisiones controvertidas en encuentros de equipos como Estudiantes de La Plata, Independiente, Huracán y Banfield.

Por el momento, la causa se encuentra en etapa inicial y será la Justicia la que determine la validez de las pruebas y la eventual responsabilidad del árbitro en los hechos denunciados.