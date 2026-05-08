Waterpolo: Josefina Svoboda juega el Sudamericano U16 con Argentina

La jugadora comodorense ya se encuentra en Brasil para disputar el certamen que se desarrollará del 10 al 16 de este mes en la ciudad de Joâo Pessoa.

La jugadora comodorense de waterpolo Josefina Svoboda ya está en Brasil para el arranque del Sudamericano U16 con la selección Argentina femenina, del 10 al 16 de mayo en la ciudad de João Pessoa, capital del estado de Paraíba. El debut será ante el seleccionado local, y luego seguirán los choques ante Colombia, Perú y Chile.

Josefina tiene 15 años, juega en el puesto marca boya y fue citada para integrar la Selección Argentina U16, se preparó con el equipo en concentraciones en el CeNARD (Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo), con el objetivo del Sudamericano, y el Mundial de Croacia en julio.

Josefina desde este viernes se encuentra en Brasil, y justamente el debut será el domingo a las 10:30 (Arg.), en un formato de todos contra todos que también tiene a las selecciones de Perú, Colombia y Chile.

Tras el cruce con Brasil, seguirá Colombia (11 de mayo – 9:00), Perú (12 de mayo – 9:00) y tras quedar libre el 13 de mayo, la selección albiceleste enfrentará a Chile (14 de mayo – 10:30).

Luego las semifinales serán 1º vs. 4º y 2º vs. 3º el 15 de mayo, en tanto que la jornada final será el 16 de mayo, con la definición del certamen. En masculino se jugará un sistema similar, con Argentina enfrentando a Chile, Uruguay, Brasil y Perú y Colombia, clasificando los cuatro mejores a semifinales.

“Llegamos a Brasil el jueves. Tuvimos dos vuelos, escalas, micro de una hora. Nos dieron las habitaciones y ya estamos acá. Viernes y sábado tenemos entrenamiento, estuvimos preparándonos a full”, comentó Svoboda desde Brasil.

“Arrancamos contra el mejor, literal, que es Brasil. Arrancamos fuerte. Después Colombia que no las vimos, pero el domingo las vamos a ver. Luego Perú y Chile. Nuestra expectativa será buscar la medalla de oro, siempre”, añadió.