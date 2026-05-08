La gimnasia aeróbica de Comodoro Rivadavia clasificó al Sudamericano

Mercegue Aerobics y la Escuela de Aeróbica Deportiva de Marcela Ramos tomaron parte del reciente Nacional de Clubes que se desarrolló en Mendoza.

Catorce gimnastas de Comodoro Rivadavia y Rada Tilly participaron recientemente del Nacional de Clubes de Gimnasia Aeróbica, desarrollado en la ciudad de Mendoza, representando a Comodoro Deportes, Mercegue Aerobics y la Escuela de Aeróbica Deportiva de Marcela Ramos, de la Federación de Gimnasia del Chubut.

Los deportistas compitieron en distintas categorías por edad (Desarrollo Nacional, Youth, Junior y Senior), así como en diferentes modalidades según la conformación de los equipos: individuales, tríos y grupos, demostrando el crecimiento sostenido y el gran nivel de la gimnasia aeróbica de Comodoro Rivadavia.

Entre los resultados más destacados, los más pequeños de la categoría Desarrollo Nacional obtuvieron el 3er puesto en la modalidad Trío en el Nacional de Clubes, mientras que Valentina Polito se consagró campeona nacional al lograr el 1er puesto en Individual Femenino, así como Facundo Reinoso, en Individual Masculino.

Asimismo, las gimnastas del Grupo Youth (12 a 14 años) alcanzaron un destacado 3er puesto, consolidando el excelente presente de la disciplina a nivel local.

Además, esta competencia formó parte de la instancia clasificatoria para el Campeonato Sudamericano y la Copa de Clubes, que se desarrollarán en julio en la ciudad de Buenos Aires.

Los gimnastas clasificados son: Josefina Figueredo, Giovanna Carrizo, Valentina Polito, Celeste Viarengo y Facundo Reynoso (categoría Desarrollo Nacional); Dominique Mortada, Bianca Bayón, Franccesca Viarengo, Julieta Pardo y Malena González (cat. Youth); Mía Morcillo Vargas y Victoria Vargas (cat. Junior); y Mayra Velázquez y Avril Morcillo Vargas (cat. Senior).

La delegación estuvo acompañada por las entrenadoras Vanina Rapiman y Estefanía Mercegue, junto a la jueza internacional FIG Marcela Ramos, quienes guiaron a las gimnastas durante toda la competencia.

"La destacada actuación de la delegación comodorense refleja el trabajo, compromiso y crecimiento de la gimnasia aeróbica en la región, proyectando a sus atletas hacia nuevos desafíos en el ámbito internacional. Quiero expresar un agradecimiento al Ente Comodoro Deportes, familias y entrenadores", comentó Ramos.