La FIFA aceptó un pedido de la AFA y confirmó una noticia clave para la Selección Argentina. Nicolás Otamendi fue habilitado y jugará el debut del Mundial 2026.

El referente que fue indultado por la FIFA y debutará en el Mundial

La Selección Argentina recibió una excelente noticia en las últimas horas pensando en su gran debut en el esperado Mundial 2026. Tras un pedido formal de la AFA, la FIFA decidió aplicar una amnistía oficial y habilitó al defensor Nicolás Otamendi para disputar el primer partido del máximo torneo internacional.

El histórico defensor había sido expulsado en la última fecha de las Eliminatorias Sudamericanas frente a Ecuador. Ante esta situación, el presidente de la institución, Claudio Tapia, llevó adelante las gestiones formales pertinentes ante el Bureau de la FIFA para solicitar el indulto y lograr que el jugador sea elegible en el certamen.

Esta resolución representa un enorme alivio para Lionel Scaloni. El entrenador podrá contar con el "General" como una variante ineludible en la defensa, un sector neurálgico que actualmente aguarda por la recuperación física de Cristian "Cuti" Romero. El espíritu de esta amnistía es que todas las selecciones cuenten con su plantel al completo, beneficiando también a jugadores como Moisés Caicedo (Ecuador) y Tarek Salman (Qatar).

Cuándo debuta la Selección en el Mundial 2026

Con una alternativa clave más a disposición, la Albiceleste ya palpita el estreno en el torneo. El gran debut será el próximo martes 16 de junio a las 22:00 horas (hora de Argentina) frente al combinado de Argelia, en la ciudad estadounidense de Kansas City. Luego, el equipo nacional continuará su camino en el Grupo J enfrentando a Austria en Dallas y cerrando la fase ante Jordania.