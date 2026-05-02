Un argentino debe trabajar 252 días más que un austriaco y casi lo mismo que un jordano para ir al Mundial

La fiebre por el Mundial 2026 ya comenzó, pero un reciente informe económico dejó en evidencia la brutal desigualdad global para asistir al torneo. Un estudio detalló los exorbitantes costos y la cantidad de salarios que necesita un fanático para viajar a Norteamérica dependiendo de su país de origen.

Según los datos revelados por Focus Market y Naranja X, el costo total estimado para viajar a presenciar la Copa del Mundo desde nuestro país es de USD 7.850. Teniendo en cuenta que el salario mensual neto promedio (a marzo de 2026) ronda los USD 717, un hincha local necesita invertir 10,95 sueldos íntegros para costear la totalidad de la travesía.

El contraste es abismal al observar economías más fuertes. Un ciudadano de Austria –rival de la Selección de Scaloni en la fase de grupos- enfrenta un costo de viaje muy similar (USD 7.730), pero al contar con un salario promedio de USD 3.024, solo requiere destinar 2,56 sueldos. Si convertimos esa diferencia de 8,39 meses a tiempo, significa que un argentino debe trabajar aproximadamente 252 días más que un austriaco para lograr el mismo objetivo mundialista.

Curiosamente, el esfuerzo económico nacional es casi idéntico al de Jordania, otro adversario en la fase de grupos de los de Messi y compañía. Desde el país de Medio Oriente, el viaje cuesta USD 7.900 y el salario promedio se ubica en USD 712, exigiendo un total de 11,10 salarios mensuales, una cifra que refleja un impacto en el bolsillo sumamente parecido al nuestro.

Si bien el panorama local es desalentador frente a las potencias europeas, el informe también destaca realidades aún más complejas. Los fanáticos de Argelia –el cuarto integrante del grupo de Argentina- son los más perjudicados en esta comparativa: con un ingreso promedio de apenas USD 306 y un costo de viaje de USD 7.900, necesitan acumular 25,82 sueldos mensuales (más de dos años de trabajo íntegro) para poder alentar a su equipo.