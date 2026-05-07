Con arquero improvisado, River ganó en Venezuela

Quedó a un paso de la clasificación tras vencer 2-1 a Carabobo. Maxi Meza y Maxi Salas, los goles del “Millo”, que en el final sufrió la expulsión de Beltrán, por lo que el uruguayo Viña debió cubrir el arco.

River Plate, con varios titulares que se quedaron en Buenos Aires, derrotó agónicamente este jueves de visitante por 2-1 a Carabobo de Venezuela y con ese resultado, quedó muy cerca de clasificarse a los octavos de final de la Copa Sudamericana.

El partido del Grupo H, que se jugó en el estadio Polideportivo Misael Delgado de la ciudad de Valencia, contó con el arbitraje del paraguayo Derlis López, quien expulsó a Edson Castillo en el local, y al arquero visitante Santiago Beltrán.

Maximiliano Meza -de cabeza-, y en el final Maximiliano Salas, anotaron los goles del conjunto argentino, mientras que Matías Núñez, de penal, había empatado de manera transitoria para el elenco venezolano.

La primera llegada fue del equipo argentino, a los nueve minutos, con un disparo de Juan Fernando Quintero desde el costado izquierdo del área grande, que salió a las manos del arquero Lucas Bruera.

Un minuto más tarde, un nuevo remate de Quintero desde el mismo sector, esta vez con la pierna derecha, fue bajo y centralizado, siendo detenido por el guardameta rival.

River volvió a generar peligro a los 21 minutos, con un remate de volea desde la medialuna del área grande de Giuliano Galoppo, con un disparo que ganó altura y no generó problemas para Bruera.

A los 24 minutos, una agresión con el antebrazo del defensor Ezequiel Neira en la cara del lateral Matías Viña, dentro del área, le dio un penal al conjunto de Eduardo Coudet.

Bruera, de gran primer tiempo, detuvo el disparo de “Juanfer” en la pena máxima, quien sacó un remate bajo y poco direccionado, que el arquero pudo desviar con ambas piernas, para luego detener sobre la línea.

En 29 minutos llegó River nuevamente, con un disparo desde el costado derecho de Santiago Lencina, que el arquero de Carabobo despejó de gran manera sobre su palo izquierdo.

Cuando iban 35 minutos el peligro lo generó Fabricio Bustos, cuyo disparo alto al segundo palo fue desviado por Bruera por encima del travesaño.

Cuatro minutos más tarde tuvo su primer acercamiento el local, con un tiro libre al borde del área ejecutado por Edson Tortolero, que se fue muy cerca del travesaño.

El local se quedó con un hombre menos en el tercer minuto de descuento de la primera parte, luego de un duro impacto con la suela de Edson Castillo sobre la tibia de Joaquín Freitas.

River abrió el marcador en su primera llegada del segundo tiempo, a los 13 minutos, luego de un tiro de esquina que llegó al primer palo para el cabezazo de Maximiliano Meza, con un tiro que dio en el travesaño antes de cruzar la línea de gol.

Carabobo se encontró con un penal a los 27 minutos de la segunda etapa, luego de que Juan Cruz Meza impacte con los tapones en el tobillo derecho de Joshuan Berrios.

El mismo fue ejecutado por Matías Núñez, a los 31 minutos, cuyo remate suave entró contra el palo izquierdo del arquero Santiago Beltrán, que estuvo a pocos centímetros de quedarse con el disparo.

A los 40 minutos del segundo tiempo, Beltrán vio la roja por una falta en la que, luego de la revisión en el VAR, el árbitro juzgó al arquero como último hombre. Como el “Millonario” ya había realizado todos los cambios, Matías Viña tuvo que ponerse los guantes y ocupar el arco.

En el sexto y último minuto de descuento, un pase largo desde la banda izquierda de Facundo González habilitó el desmarque a la espalda de Salas, que aprovechó el pique alto de la pelota para definir por encima de la salida de Bruera y marcar el 2-1 agónico.

Con la victoria, River se mantiene en el primer lugar del grupo, con 10 puntos, mientras que el local es segundo con cuatro unidades menos, luego sigue Bragantino de Brasil con 6 -que goleó 6-0 a Blomming de Bolivia- y cierra las posiciones el conjunto boliviano con un punto.

En la próxima fecha, River recibirá a Bragantino el miércoles 20 de mayo a las 21:30 en un partido fundamental: si el “Millonario” empata asegurará la clasificación, mientras que un triunfo le garantizaría el primer lugar de la zona. Por su lado, Carabobo se medirá con Blooming el jueves 21 de mayo, a la misma hora.