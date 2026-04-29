Racing empató y sigue complicado

La “Academia” igualó 1-1 de visitante ante Caracas de Venezuela por la tercera fecha del Grupo E de la Copa Sudamericana. A Gabriel Rojas le atajaron un penal en la primera etapa.

Racing Club de Avellaneda empató este miércoles de visitante 1-1 ante Caracas de Venezuela en el marco del Grupo E de la Copa Sudamericana y sigue sin poder levantar cabeza.

El partido, que se jugó en el estadio de la UCV en Venezuela, contó con el arbitraje del uruguayo Andrés Matonte. Los goles los marcaron Tomás Pérez para el cuadro argentino e igualó Jesús Yendis para el dueño de casa.

Desde bien temprano quedó en claro cómo se iba a dar el partido. Caracas tuvo siempre graves problemas en la salida y Racing manejó el partido. Le faltó acelerar un poco, eso sí, y tener chances claras. De hecho, la primera realmente concreta fue el penal que desperdició Gabriel Rojas. A los 24', el lateral izquierdo ejecutó con el pie abierto y se lo atajó el arquero.

El penal había sido por una mano de Mago ante un remate de Nazareno Colombo. Más allá de la mala, la Academia siguió siendo el dueño del partido y sobre el final llegó al 1-0. En una de las pocas contras que tuvo, Baltasar llegó al fondo y pinchó bárbaro un centro con la zurda para que Tomás Pérez la empujara de cabeza sobre la línea. Tranquilidad en tierras venezolanas.

Racing entró dormido al segundo tiempo y al minuto de juego se lo empataron. Yendis corrió todo el largo de la cancha, Martirena lo dejó pasar sin ofrecer resistencia y los venezolanos llegaron al 1-1. Increíblemente, la “Academia” entró sin reacción y así jugó todos los últimos 45 minutos. Hasta el DT Gustavo Costas no tuvo reacción, haciendo cambios muy tardíos. Fue un empate que sólo marca el pésimo momento del equipo, que no gana y ahora estará obligado a ganarle a Huracán de Parque Patricios por la 9ª fecha pendiente del Apertura.