El “Ciclón” igualó de local 1-1 por la Copa Sudamericana. Cuello marcó el gol del cuadro argentino y Gabriel Barbosa empató el partido para el elenco brasileño.

San Lorenzo empató con el Santos de Neymar y se mantiene invicto

San Lorenzo de Almagro empató este martes como local 1-1 ante el Santos del crack brasileño Neymar, en el marco de la tercera fecha de Grupo D de la Copa Sudamericana de fútbol.

El partido, que se jugó en el estadio Pedro Bidegain del Bajo Flores, tuvo el arbitraje del colombiano Jhon Ospina y los goles los marcaron Alexis Cuello para el local y Gabriel Barbosa para el cuadro visitante, ambos en la etapa inicial.

El equipo dirigido por Gustavo Alvarez se puso en ventaja a los 26 minutos del primer tiempo, con un gol de Alexis Cuello, en un tramo en el que había logrado incomodar al conjunto brasileño y lastimarlo por los costados.

Sin embargo, Santos reaccionó rápido y llegó al empate a los 33 minutos, cuando Neymar inició una gran jugada por la izquierda, Benjamín Rollheiser asistió de taco y Gabriel Barbosa definió para el 1 a 1.

En el segundo tiempo, San Lorenzo intentó recuperar el control del partido, pero le faltó claridad en los metros finales. Santos, con Neymar como capitán y principal foco de atención, manejó mejor algunos pasajes y sostuvo un empate valioso como visitante.

Con este resultado, San Lorenzo llegó a cinco puntos y quedó como líder provisorio del Grupo D, mientras que Santos alcanzó las dos unidades y sigue necesitado de triunfos para acomodarse en la pelea por la clasificación.