River sacó un triunfazo en Brasil

Derrotó en el final 1-0 a Bragantino con gol de Lucas Martínez Quarta en tiempo de descuento y se afirma en el Grupo H de la Copa Sudamericana. Santiago Beltrán contuvo un penal.

Con un gol de cabeza del defensor Lucas Martínez Quarta en el final, River Plate le ganó de visitante por 1-0 a Bragantino de Brasil y con ese resultado, sigue en la punta del grupo H de la Copa Sudamericana.

El partido, que se jugó en el estadio Municipal Cícero de Souza Marques en Bragança Paulista, tuvo el arbitraje del colombiano Wilmar Roldán, quien expulsó en el local a Alix Vinicius en el segundo tiempo. El arquero “millonario” Santiago Beltrán fue clave al contenerle un penal a Sasha.

El “Millonario” tuvo una noche intensa, pero logró quedarse con tres puntos fundamentales para ser el único líder de la zona. Uno de los puntos altos del triunfo fue Santiago Beltrán, quien en el primer tiempo tuvo dos intervenciones espectaculares ante remates de Isidro Pita y Lucas Barbosa. En el complemento, le contuvo el penal a Sasha sobre su palo izquierdo.

Sostenido en las apariciones de Beltrán, River generó chances y llegó al gol cuando se jugaba el tiempo adicionado: buen centro de Lucas Silva desde la derecha y cabezazo goleador de Lucas Martínez Quarta para el 1-0 y sellar el triunfo riverplatense en Brasil; así, el “Millonario” está con siete unidades en lo más alto, seguido de Carabobo de Venezuela con seis.

El próximo compromiso del equipo de Eduardo Coudet será este domingo ante Atlético Tucumán, en el estadio Mâs Monumental, y la semana que viene volverá a jugar por Copa Sudamericana en condición de visitante, cuando visite a Carabobo.