El Rincón del Cubo Mágico estará en el Predio Ferial

Será este sábado a partir de las 17 durante el Festín de Sabores en el auditorio Espacio Tierra.

Este sábado, el Rincón del Cubo Mágico estará en el Festival de Sabores en el Predio Ferial de Comodoro Rivadavia. Mateo Díaz junto a sus compañeros brindarán una charla en el rincón Espacio – Tierra. Mientras tanto, se preparan para los días 23 y 24 de este mes donde realizarán el tercer torneo oficial de Comodoro Cubea V3 en la ciudad.

Mateo Díaz al respecto de lo que viene expresó. “El día sábado 9 de mayo estaremos en el Festín de Sabores en el auditorio Espacio Tierra, con una charla informativa sobre vivencias, experiencias y también vamos a dar una muestra de cómo se arma el cubo rubik paso a paso a las 5 de la tarde. Es una actividad gratuita”.

“Y el 23 y 24 de mayo se realizará el tercer torneo oficial de Comodoro Cubea en la ciudad. Este va a contar con siete categorías oficiales más dos que no son oficiales, pero estará muy entretenido. El evento va a estar realizándose en el Centro de Jubilados y Pensionados del barrio Roca, con un valor de diez mil pesos para los que quieran participar y para el visitante es gratuito, o sea, el que quiera venir a ver no pagará entrada”, asegura Mateo Díaz.

UNA ACTIVIDAD CON GRAN APOYO DE LOS PADRES

El Ente Comodoro Deportes también está colaborando con la actividad en la ciudad. “Las inscripciones para el torneo se hace a través de la página de la Asociación Mundial del Cuba que está en el link de nuestro perfil en Instagram. Y bueno, vamos a hacer sorteos, vamos a dar regalos a todos los participantes”.

“Nos estamos preparando muy bien con la ayuda de nosotros nuestro sponsor, Comodoro Deportes, Chubut Deportes, la Fundación del Golfo y muchos más que nos acompañan. También tenemos la ayuda esencial de los padres de los chicos con los que organizamos el torneo, están Gustavo Rodríguez y Luis Arbes, Gisela Barberán y Fabiana Quispe. También están Marcos Davies y Brian Stancheff. Bueno, somos parte del staff y también organizamos los torneos”, expresa Mateo Díaz.

Si bien el grupo es pequeño está creciendo porque todos son unos apasionados del cubo rubik. “Nos juntamos, tenemos un grupo de WhatsApp donde ahí hablamos de todo, de cubos obvio, nos organizamos para juntarnos en la Estación Zona Cero semana por medio. Somos una comunidad, un dicho muy pequeño con aproximadamente 20 miembros y esperamos que seamos más a partir de este Festín de Sabores y el torneo, que nos conozca más la gente”, puntualizó por último Mateo Díaz.