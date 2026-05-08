Marcelo Agrelo vuelve a correr en Termas de Río Hondo

Es el circuito donde el piloto comodorense logró su primera pole en el Turismo Carretera, categoría que cumplirá con su quinta fecha.

El comodorense Marcelo Agrelo será parte de uno de los 57 pilotos que correrán el fin de semana en el autódromo de Termas de Río Hondo, Santiago del Estero, la quinta fecha del Turismo Carretera.

En ese contexto, Agrelo, con el Torino atendido por el Trotta Racing, iniciará este sábado la actividad oficial con el primer entrenamiento, previsto para pasadas las 11 de la mañana. El segundo está pautado para las 13:20, mientras que la clasificación, se iniciará pasadas las 16.

De esa manera, Marcelo Agrelo buscará meter un buen tiempo en un circuito que le trae muy lindos recuerdos ya que hace cuatro años, logró su primera “pole position” y también con la misma marca.

Además de Agrelo, el otro piloto de Chubut que tomará parte de esta nueva fecha, será el rawsense Lucas Valle, con el Chevrolet Camaro del RV Racing.

En esta ocasión, a la categoría más convocante del automovilismo argentino estarán acompañando, como es habitual, el TC Pista, la Fórmula 2 y el Turismo Carretera 2000.

Las principales posiciones del campeonato son las siguientes: 1) Jonatan Castellano (Dodge Challenger) 132.5, 2) José Manuel Urcera (Toyota Camry) 123.5, 3) Mauricio Lambiris (Ford Mustang) 111, 4) Diego Azar (Mercedes Benz) 98, 5) Hernán Palazzo (Toyota Camry) 94.5, 6) Santiago Mangoni (1) (Chevrolet Camaro) 91.5, 7) Matías Rossi (Toyota Camry) 90, 8) Otto Fritzler (Mercedes Benz) 89.5, 9) Elio Craparo (Ford Mustang) 88.5, 10) Luis José Di Palma (Toyota Camry) 86.

Marcelo Agrelo se ubica 39º con 33.5 puntos, mientras que Lucas Valle marcha 55º con 9 unidades.

Programa

Sábado 9

Entrenamiento 1

11:05 a 11:25 Hs. (Grupo A) 20 Min.

11:30 a 11:50 Hs. (Grupo B) 20 Min.

Entrenamiento 2

13:40 a 14:10 Hs. (Grupo A) 30 Min.

14:15 a 14:45 Hs. (Grupo B) 30 Min.

Clasificación

16:06 a 16:14 Hs. 1* Cuarto 8 Min.

16:18 a 16:26 Hs. 2* Cuarto 8 Min.

16:30 a 16:38 Hs. 3* Cuarto 8 Min.

16:42 a 16:50 Hs. 4* Cuarto 8 Min.

Domingo 10

10:10 Hs. 1ra. Serie 5 vueltas.

10:35 Hs. 2da. Serie 5 vueltas.

11:00 Hs. 3ra. Serie 5 vueltas.

14:00 a 14:50 Hs. Final 25 vueltas o 50 minutos como máximo.