Candela Velázquez concentra con la Selección Nacional de Canotaje

Candela Velázquez, representante de Canoa’s Trelew y Chubut Deportes, viajó en horas de la tarde de este viernes con destino a Concepción del Uruguay, donde concentrará con la Selección Nacional de Canotaje y luego se trasladará a Nordelta para continuar con la preparación necesaria que le permita clasificar para el Mundial de Velocidad.

La excelente palista, en diálogo con el área de Prensa de Chubut Deportes, comenzó diciendo que “viajo este viernes alrededor de las 16 horas para Entre Ríos que ahí es la concentración. Gracias a Chubut Deportes me consiguió el pasaje y en esta oportunidad voy en avión hasta Buenos Aires, eso mejora en el rendimiento deportivo porque estar 28 horas en un colectivo te limita un montón”, explicó.

Luego, comentó: “En el último selectivo se rompió el arreglo en el bote nuevo y me complicó, pero por suerte estaba Alessandro Russo, del Club Regatas Rawson, al cual estoy más que agradecida porque puede completar K1 300 y K1 5000, así que se lo debo a él básicamente sin el bote que me prestó me tendría que haber vuelto a Trelew”.

En otra parte de la charla la deportista fue contundente al asegurar que pudo mostrar su crecimiento en la disciplina. “Creo que sigo mejorando porque con esto del bote si hubiera sido la Candela de hace unos meses atrás no podría hacer lo que hice. Aparte en los 5000 metros el bote no dobla como el mío en las curvas y eso me jugó una mala pasada porque casi quedo última y se me escapaban las chicas, pero a pura máquina pude llegar a los primeros puestos, seguro que si era el año pasado no lo habría hecho”, aseguró.

Más adelante, comentó sobre el cansancio de los viajes, concentraciones y competencias. “El cansancio es siempre mental, lo físico estoy 10 puntos, en lo mental ahora también, pero hace una semana atrás estaba cansada de todo un poco. Es todo un combo, la universidad, los entrenamientos, la competencia, la vida del día a día te cansa un poco y el hecho de no poder lograr lo que uno quería, que era el primer puesto, te frustra un poco. Pero seguimos adelante y ahora vamos por una preparación de K2, que es algo totalmente distinto”.

Al respecto, amplió diciendo que “ahora vamos a preparar dos K2, yo estoy en uno con Milagros Vicenzoni, que es la chica con la que corrí el selectivo maratón, que fue la primera vez que nos subimos a correr juntas y fue un espectáculo para nosotras dos, lo disfrutamos y ahora vamos a preparar ese bote para pista, para 500 metros. Voy muy confiada y creo que voy a explotar lo que no pude en Colón, así que en ese sentido estoy muy bien”, finalizó.