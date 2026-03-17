La Asociación Costa Austral prepara el arranque del torneo Apertura 2026

En lo institucional, la comisión directiva de la entidad tiene como prioridad empezar a gestionar la personería jurídica, algo que le dará pie para progresar.

La Asociación Costa Austral de fútbol trabaja para el comienzo de la temporada y este fin de semana arrancará con el torneo Apertura en ambas categorías. Además, en lo institucional, la comisión directiva tiene como prioridad empezar a gestionar la personería jurídica, algo que le dará pie para progresar.

El titular del Ente Comodoro Deportes, Hernán Martínez, recibió a los miembros de la institución de fútbol barrial que encabeza Roxana Frías, quien asumió como presidenta en septiembre del 2025.

En el encuentro se trataron temas relacionados al comienzo del torneo y a la gestión de la personería jurídica, también se ratificó el acompañamiento a los 26 clubes que integran Costa Austral.

Los directivos afirmaron que este domingo comenzará a rodar la pelota y que la categoría A estará compuesta por 14 equipos. Mientras que, los doce restantes disputarán la categoría B.

Asimismo, establecieron que el Apertura se jugará a dos ruedas, todos contra todos. Y el formato del segundo torneo será zonal, con cruces desde los cuartos de final.

Por factores climáticos, la temporada pasada se extendió hasta febrero del 2026. Donde en la A el campeón de Primera fue 30 de Octubre, y el mejor de Segunda fue Pueyrredón. Por su parte, en la B se coronó Cerro Solo en Primera, y en Segunda festejó Savio FC.

En lo institucional, la comisión directiva de la Asociación Costa Austral tiene como principal proyecto gestionar la personería jurídica, algo que le permitirá poder soñar en un futuro con la sede propia.

Roxana Frías valoró la reunión con Hernán Martínez y aseguró que “queremos arrancar el torneo y después trabajar en gestionar la personería jurídica, ese es el principal proyecto en lo institucional. Una vez logrado eso, la idea es seguir con la sede propia. Contamos con el respaldo de Hernán Martínez y Comodoro Deportes, y estamos agradecidos”.