Los ladrones huyeron sin llevarse nada al ver que eran observados. La policía detuvo a dos de ellos y secuestró el auto en el que se desplazaban.

Un testigo frustró un robo en el Cordón Forestal

A las 18:30 de este viernes, en la Comisaría Sexta recibieron el llamado telefónico de un ciudadano, quien alertó de un robo en progreso en Concejal Farías casi Paco Urondo, en el Cordón Forestal.

Personal policial se dirigió al lugar y el testigo les señaló un VW Gol de color rojo en el que se desplazaban los sospechosos.

Los ocupantes del vehículo fueron demorados para su identificación.

El testigo refirió que observó cómo cuatro hombres dañaron la cadena de seguridad del portón y luego acopiaron elementos varios para robarlos. Pero al darse cuenta de que eran observados, dos de ellos escaparon a pie mientras que los dos restantes subieron al vehículo.

Se procedió a la aprehensión de ambos. Estos fueron identificados por fuentes oficiales como Jonathan Ezequiel H. y Angel Ariel P.

También fue secuestrado el Volkswagen Gol de color Rojo, en el cual se movilizaban.