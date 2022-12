Coti y su "traición" dentro de la casa de Gran Hermano

Desde hace algunas semanas Coti de Gran Hermano se muestra como una estratega fuerte dentro de la casa. La joven de 20 años, quien estuvo en placa de nominación una vez, únicamente, sabe manipular a Julieta Poggio, Romina Uhrig y Daniela Celis, según su conveniencia.

En las últimas horas, Santiago del Moro reveló que fue la correntina quien realizó la espontánea y se dio a conocer el momento en que la participante le confesó a sus compañeras que fue sancionada, algo que fue inventado por ella.

A horas del repechaje, el juego en “GH” se intensifica y los “hermanitos” hacen lo posible para llegar a la final de la competencia. Augustín, luego de su inminente eliminación, llegó a confesar que el hecho de abandonar la casa era parte de su “plan”, pese a que el descontento del público con él no era lo esperado.

Si bien Coti y Conejo, en una oportunidad, fueron sancionados en una oportunidad por haber hecho complot, en esta ocasión, la competidora oriunda de Corrientes le consultó a “Gran Hermano” si podía mentir al respecto. Ante la respuesta positiva del ojo que todo lo ve, la joven tuvo una profunda conversación con sus compañeras y amigas.

La estrategia de la novia de Conejo busca oponer a las únicas cuatro mujeres que quedaron en la casa frente a los seis hombres. “Todos los chicos van a venir por nosotras”, aseguró la concursante de 20 años. Frente a esto, Romina confirmó: “Sí, Alfa nos contó que estaban hablando”.

“Nacho quiere venir por mí sí o sí, Maxi piensa que Julieta hizo la espontánea y quiere ir por ella. Van a venir todos para acá y vamos a quedar todas las chicas en placa”, explicó la correntina. Y, entre sollozos, reveló la gran mentira que sus compañeras creyeron: “Hay una sanción que me hicieron que, lamentablemente, no nos sirve a nosotras, porque lo que necesitamos son votos para ellos”.

Julieta, Daniela y la ex diputada no tomaron para bien la noticia que su amiga les dio. “Entonces tenemos que pensar bien, hay que mandar a placa a dos de ellos sí o sí. Entre nosotras nos tenemos que pasar más o menos a quiénes”, explicó Romina. “Los dos más obvios en irse. Cada uno sabe quién es”, le aclaró Celis a Poggio, quien pareció entrar en crisis.

Asimismo, Coti logró hacer hablar a sus compañeras y saber lo que piensan del resto de los participantes: “A Nacho no lo puedo ver más y a Maxi tampoco”, aseveró Romina. Luego, Celis confesó: “Yo no lo puedo ver más a Maxi, a Nacho, a Alfa”. Frente a esto la ex legisladora aclaró: “No, yo a Alfa lo quiero”. Aún compungida, la novia de Conejo destacó: “Nacho es una víbora”. Y sus amigas se sumaron a la crítica. Uhrig señaló: “Es un mentiroso. Se nos hace el bueno y nos dijo que iba a ir por todos los varones, pero yo te dije que es mentira, no va a ir por ellos”.

Entre abrazos y risas, la conversación concluyó con las mujeres expresando: “Somos la unión”. Aunque , las competidoras bromearon respecto a la posibilidad de una posible sanción por parte de “ Gran Hermano”, debido a la charla que compartieron sobre las posibles nuevas nominaciones.