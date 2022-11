Daniel Capella: "me encantó la propuesta"

El entrenador Daniel Capella, fue designado como técnico de los equipos de ciclismo masculino y femenino de Chubut, que participarán de los Juegos Binacionales de la Araucanía, que se desarrollarán del 14 al 19 de noviembre, en la región de Los Lagos, Chile.

Capella, un exciclista que dejó la actividad a los 32 años, comenzó a entrenar deportistas, y encontró en esa función, su lugar en el mundo de la bicicleta.

Dentro de su currículum tiene distintos cursos UCI hechos en este país, a través del Centro Mundial de Entrenamiento de Suiza y realizó el de máximo nivel de ciclismo UCI 3 en Europa, por espacio de 3 meses. Eso le permitió dirigir al equipo argentino en los Juegos de la Juventud 2018 y comenzar una exitosa carrera como técnico junto a Walter Pérez y el “Pampa” Ferrari, sus referentes.

En el comienzo de la charla que mantuvo con prensa de Chubut Deportes aseguró: “A pesar del corto tiempo que falta para los juegos, me encantó la propuesta. Tengo mucha amistad con Fabrizio Crozzolo, son muy buena gente, tanto él como su familia y todo eso me sedujo mucho para ir allá, dirigir el equipo y correr estos juegos de la Araucanía, que son muy nombrados, muy conocidos en mi zona, pero nunca tuvimos acceso ni posibilidad de participar de ellos”, afirmó.

Más adelante, con total seguridad, comentó que “en primer lugar a mí me gusta el ciclismo y me moviliza la pasión, no creo que sea un riesgo ir a dirigir un grupo de 10 chicos de categoría juveniles. Al contrario, es un privilegio, un placer. Es una realidad que no los conozco, pero esto, puede transformarse para el día de mañana en un trabajo a largo plazo. El equipo ya estaba armado por otro entrenador, que con su capacidad y conocimiento, plantó el mejor equipo, es una carrera donde siempre mandan las piernas de los corredores. Yo trataré de darles mis conocimientos y ayuda en lo que hace a la estrategia de carrera, y para nada lo tomo como un riesgo”, afirmó.

Ampliando la relación con sus dirigidos explicó que “vamos a tratar de terminar de conocernos con los corredores a través del zoom, ya lo hemos hecho en un par de oportunidades de manera personal con cada uno. Anoche hicimos un zoom en general, y en ese conocernos voy a tratar de elaborar la mejor estrategia, el mejor plan para sacar buenos resultados para Chubut”.

Consultado si esto podría ser algo sostenible en el tiempo dijo que: “A mí me encantaría pero ya no depende de mí, si a la gente de Chubut Deportes en esta primera experiencia le conforma mi trabajo, con todo gusto estaría dispuesto a armar algo a futuro”.

CROZZOLO ES DE NIVEL MUNDIAL

En el final no podía estar ausente una referencia sobre Fabrizio Crozzolo, el ciclista de Puerto Madryn. “En los últimos 10 años que dejé de correr y entrené ciclistas, puedo decir que Crozzolo está entre los 2 o 3 mejores ciclistas que me tocó entrenar. Tiene unas condiciones extraordinarias además de una personalidad y humildad tremenda que lo hacen totalmente factible para que sea un corredor que triunfe en Europa. Con el acompañamiento que reciba de la provincia y su familia, lo que tengo proyectado, es que en 3 o 4 años estar corriendo en Europa y estar buscando un equipo profesional.

Él ya lo demostró ganando los Juegos de la Juventud, fue al mundial y salió quinto, esas son señales que es un corredor de primer nivel mundial”, sentenció.