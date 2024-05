Denuncian a tres funcionarios por violencia laboral y abuso de autoridad

La semana pasada se desató una situación muy complicada durante una reunión de los funcionarios con productores que trabajan con leña y otros materiales del bosque, en la que a Saeb, de acuerdo a lo que declaró, la hacían callar todo el tiempo, con malos modales.

Concretamente sobre lo sucedido, la responsable de la Oficina de Bosque en esa localidad contó en FM Cadena de Los Andes que el lunes de la semana pasada arribaron a Cholila Cecilia Gajardo y los dos directores mencionados, y la impusieron de la reunión que mantendrían al día siguiente con productores y leñateros, y le pidieron que no asistiera, lo que sorprendió a la funcionaria, ya que siendo la autoridad de aplicación en el lugar, era lógico que estuviera presente.

Pero -relató Cecilia Saeb-, al mediodía del martes, mientras transcurría la reunión, Luis Almendra le comunicó que la secretaria de Bosques le requería que fuera, y lo mismo

sucedió con el Jefe de la Comisaría, que en principio tampoco participaría.

Justamente cuando llegó, empezaba a exponer una persona a la que le había labrado un acta de infracción, y secuestrados por la policía los productos forestales que transportaba, pero sin embargo le reclamó porque no le había solucionado el asunto y entregado la guía para

retirarlos.

La delegada siguió contando que quiso hablar para responder los planteos porque en uno de los casos se labró la infracción por adulteración de una guía, y fue cuando Gajardo “de manera autoritaria me dijo ‘Cecilia te callás’, mientras Damián Soto con la mano me hacía stop, que no hablara”.

Recalcó Saeb que “me sentí expuesta por parte de mis superiores ante las personas que hacían el reclamo argumentados totalmente desde la ilegalidad”, y añadió que cuando preguntó para qué había concurrido a la reunión, la secretaria de Bosques y el director de Políticas Forestales la hicieron callar nuevamente y le levantaron el tono de voz para ordenarle que se mantuviera callada y escuchara. De la misma manera –narró la delegada de Bosques-, hicieron callar al guardabosque que intentó intervenir en un caso de inspección que había llevado adelante.

Por otro lado, la responsable de la Oficina de la Secretaría de Bosques en Cholila señaló que la cuestionaron porque no atiende el celular luego de su horario de trabajo, a lo que

explicó que después de las 14 horas si la llaman de la Policía por una situación excepcional, sí acude, y aclaró que es su teléfono personal.

DIRECTIVAS, LIBRO DE QUEJAS, CAMARAS

Cecilia Saeb sugirió que cumple la normativa vigente, y para actuar de otra manera debería haber una modificación a las reglas. En este aspecto, comentó que “en un momento la

secretaria de Bosques (Cecilia Gajardo), de manera autoritaria señaló que me mandaría directivas que voy a tener que cumplir, y Damián Soto dijo que pondrán un libro de quejas en la Oficina, pero yo pediría un sistema de cámaras, para que chequeen cómo es mi trato con la gente”.

En este sentido, la delegada manifestó que “si las directivas están avaladas por la normativa vigente, las voy a cumplir, pero caso contrario no”. Advirtió que “lo tomo como una

persecución y ya me asesoré con una abogada e hice la denuncia porque considero que hay violencia laboral y abuso de autoridad”.

La funcionaria ocupa el cargo en Cholila luego de haber ganado un concurso y hace 20 años que trabaja en la Secretaría de Bosques. Pasado este mediodía, se supo que la denuncia asentada en la Comisaría de la Mujer de Cholila ya habría sido elevada a la Fiscalía de Lago Puelo.