El equipo chubutense se mide este sábado ante Gimnasia de Mendoza por el primer ascenso a la Liga Profesional. Arranca a las 17 y televisa TyC Sports.

Deportivo Madryn va en busca de un ascenso histórico al fútbol grande

Deportivo Madryn y todos sus sueños, irán este sábado en busca del ascenso a la Liga Profesional del fútbol argentino.

Será cuando se enfrente con Gimnasia y Esgrima de Mendoza por la gran final de la Primera Nacional y que determinará el primer ascenso a la máxima categoría del país.

El partido, que se jugará en el estadio Ciudad de Vicente López, del club Platense, dará comienzo a las 17, será arbitrado por Nicolás Ramírez, en el VAR estará Héctor Paletta y televisará TyC Sports.

El “Aurinegro”, que es dirigido por Leandro Gracián, viene de terminar primero en la Zona “A” del campeonato de ascenso.

Terminó en lo más alto con 60 puntos, mientras que Gimnasia, hizo lo propio en la Zona “B”, sumando 63 unidades.

En 34 partidos jugados, Madryn ganó 16 partidos, empató 12 juegos y perdió en 6 presentaciones. Convirtió 45 goles y le marcaron 28, con una diferencia de +17.

Mientras que el elenco mendocino, tuvo una campaña de 17 victorias, 12 empates y 5 derrotas. Marcó 35 tantos y recibió 18, también con +17 de gol average.

El ganador de este partido conseguirá el tan ansiado ascenso a la Primera división, mientras que el vencido seguirá con chances de subir de categoría, pero tendrá que jugar la segunda ronda del Reducido.

Este sábado habrá otros dos partidos en la Primera Nacional, correspondientes a la primera ronda del Reducido, donde Atlanta recibirá a Chaco For Ever a las 14:30, mientras que a las 20:30 Gimnasia y Tiro de Salta jugará frente a su gente ante Temperley.

Probables formaciones

Deportivo Madryn: Yair Bonnin; Diego Martínez, Facundo Giuacopuzzi, Alejandro Gutiérrez y Agustín Sosa; Federico Recalde, Bruno Pérez, Diego Crego y Nazareno Solís; Diego Rivero y Luis Silba. DT: Leandro Gracián.

Gimnasia (M): César Rigamonti; Facundo Nadalin, Diego Mondino, Imanol González y Franco Saavedra; Ignacio Antonio, Matías Muñoz, Brian Andrada y Facundo Lencioni; Matías Recalde y Brian Ferreyra. DT: Ariel Broggi.

Estadio: Ciudad de Vicente López.

Arbitro: Nicolás Ramírez.

TV: TyC Sports.

Hora: 17.