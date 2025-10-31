Deshidratado y desorientado, detienen a joven mapuche

A Juan Pablo Colhuan lo acusan por una toma que ocurrió en Villa Mascardi hace tres años.

El integrante de la autoproclamada comunidad mapuche Lafken Winkul Mapu, Juan Pablo Colhuan, fue detenido este jueves en Chubut. Estaba deshidratado y desorientado. Aportó una identidad falsa pero confirmaron que se trataba del joven mapuche prófugo desde 2022.

Juan Pablo Colhuan es hermano de la machi Betiana Colhuan y fue detenido este jueves por la Policía de Chubut cuando transitaba a pie por la ruta.

A los policías les llamó la atención la presencia del hombre, que evidenciaba problemas de salud y deshidratación. Mientras que era trasladado a un centro médico, comprobaron que se trataba de quien estaba prófugo desde 2022, tras huir de Villa Mascardi donde participaba de la toma de tierras que su comunidad alega les pertenecen por historia.

Fue hospitalizado y una vez que los médicos lograron reestablecer su cuadro, lo trasladaron a una dependencia policial de El Maitén.

Colhuan registra dos pedidos de captura. Uno emitido por la Justicia provincial, por la “agresión a un efectivo policial y al vecino Diego Frutos”, y otro confeccionado por la Justicia Federal.

Sospechosamente, la detención no fue informada por las autoridades nacionales, como ocurrió con la captura de Facundo Jones Huala, líder de la RAM, y otros integrantes del Pueblo Mapuche.

“Se encuentra en buen estado” dijeron a El Cordillerano allegados al detenido. Se cree que será trasladado a la U14 de Esquel en las próximas horas.

Colhuan, además de las acusaciones mencionadas, acumula otras causas por la irrupción en tierras públicas y fiscales en Villa Mascardi, desde noviembre de 2017 en adelante.