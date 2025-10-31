El CPB Don Bosco celebró el Día de las Familias

Las familias fueron invitadas a compartir una mañana especial, donde además de disfrutar del desayuno, participaron de juegos cooperativos y sensoriales, de emboque, desplazamiento motor y pelotas. Las actividades estuvieron orientadas a fomentar el movimiento y la interacción.

En el marco del Día de las Familias, el jardín maternal del Centro de Promoción Barrial Don Bosco, llevó adelante una jornada especial destinada a fortalecer los lazos afectivos entre los 15 niños que asisten a la institución y sus seres queridos. La propuesta, que se desarrolló a lo largo de todo el mes, culminó este viernes 31 de octubre en las instalaciones del jardín con un desayuno compartido y múltiples actividades recreativas.

Durante la jornada, los niños participaron de diferentes propuestas que promovieron el reconocimiento y la valoración de su entorno familiar. A través de fotografías, canciones, cuentos y juegos, los niños y niñas expresaron cómo está conformada su familia, compartir anécdotas y disfrutar de experiencias significativas junto a sus compañeros y docentes.

La directora del CPB, Patricia Hernández, indicó que desde la institución “trabajamos en el ámbito comunitario y consideramos que las familias que acompañan la crianza y el desarrollo de niños son sumamente importantes. Nosotros rescatamos esto y tratamos de potenciar esos aspectos para dejar en ellos una huella de lo que fue el jardín maternal para que tengan un recuerdo de acá en más”, destacó.

“Los niños –comentó-, como cierre del mes, entregaron a sus familias un presente elaborado por ellos mismos, como forma de agradecimiento y de poner en relevancia la importancia del acompañamiento familiar en los primeros años de vida”, añadió la directora. Cabe destacar que este tipo de actividades buscan fortalecer los vínculos entre los niños, la institución y la familia, promoviendo espacios de encuentro, diálogo y juego compartido, destinados a favorecer el desarrollo integral.

En este marco, Lorena Gutiérrez quien es madre de una de las niñas que asisten al jardín, valoró la institución al mencionar: “mi nena de dos años asiste actualmente y anteriormente mi nene, que ahora ya tiene 11 años. Me parecen muy lindas las actividades en familia porque le dan un espacio a los papás y a los nenes para compartir juegos divertidos para ellos”.