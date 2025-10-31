Folklore, feria y teatro para el fin de semana

El municipio de Rada Tilly, a través de la Secretaría de Cultura, invita a disfrutar de un fin de semana con diversas actividades culturales para toda la comunidad.

Música, danza, feria local y teatro para las infancias serán parte de una agenda pensada para celebrar el encuentro en comunidad.

VELADA FOLCLORICA

El fin de semana comienza con una velada especial que celebra los 25 años del Taller Municipal de Folklore, un espacio que desde el año 2000 mantiene viva la tradición de la danza y la música popular argentina.

La cita es este sábado 1 de noviembre a las 20 horas en el Centro Cultural Rada Tilly, con entrada libre y gratuita.

Durante la noche se presentarán los grupos del taller —integrados por niños, niñas y adultos— junto al grupo invitado Tahiel, en un espectáculo que pondrá en escena la historia, la pasión y el espíritu comunitario que caracterizan a este taller coordinado por Nené Vrtielka, acompañada por Julián González.

DOMINGO DE FERIA

El domingo será el turno de una nueva edición de la Feria de Artesanos y Emprendedores, que reunirá a productores y creadoras locales con una amplia variedad de propuestas.

De 15 a 20 horas en el Centro Cultural Rada Tilly, los visitantes podrán recorrer los stands con productos únicos de cerámica, vitrofusión, madera, tejidos, velas, indumentaria, objetos reciclados, pinturas, papelería, bijouterie y mucho más. Cada pieza refleja el talento y la dedicación de quienes eligen crear desde la ciudad, impulsando la economía local y ofreciendo alternativas con identidad y valor artesanal.

TEATRO PARA LAS INFANCIAS

El lunes, la propuesta será también en la Biblioteca Municipal Asencio Abeijón, con dos funciones de la obra “El sabor de la luna”, una experiencia teatral pensada especialmente para la primera infancia.

Las funciones serán a las 16 horas (para niñas y niños de 0 a 2 años) y 17:30 horas (de 3 a 5 años), con entrada libre y gratuita.

La obra narra la historia de animales patagónicos que sueñan con alcanzar la luna para descubrir su sabor, en una puesta que combina narración, juego, luz y participación, generando un espacio íntimo y sensorial para disfrutar en familia.