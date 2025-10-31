Comodoro se prepara para celebrar 20 Años del Coro Municipal

El gran encuentro se llevará a cabo el sábado 1 de noviembre a las 18:00 horas en la nave del Centro Cultural, con un espectáculo que destacará el talento y el legado del histórico coro “Voces Comodorenses”.

La Municipalidad, a través de la secretaría de Cultura, invita a la comunidad a celebrar el 20° Aniversario del Coro Municipal de la Tercera Edad "Voces Comodorenses", un evento que reúne la trayectoria artística y el compromiso social de sus integrantes.

El día del evento, el Coro Municipal "Voces Comodorenses" estará acompañado por una variada grilla de artistas que representan el ecosistema cultural de la ciudad, generando un cruce intergeneracional emotivo con la participación de Coro de Niños Municipal, Coro Polifónico Municipal, Banda Infanto Juvenil Municipal, Grupo Vocal Zéfiro Canto y el taller de charango municipal.

Al respecto, la secretaria de Cultura, Liliana Peralta, resaltó la importancia del coro no solo en el plano artístico, sino también en el ámbito social y comunitario. “Celebrar 20 años de 'Voces Comodorenses' es celebrar la vitalidad de nuestros adultos mayores y el rol fundamental que cumplen como transmisores de nuestra identidad musical. Este coro es un motor social, un espacio de encuentro y un ejemplo de que la cultura no tiene edad”, indicó.

Peralta también hizo hincapié en el esfuerzo de la gestión por promover estos espacios: “El Municipio acompaña y potencia la trayectoria de este coro que nos representa. Será un honor ver el Centro Cultural colmado, disfrutando de un espectáculo que unirá a generaciones, desde la Banda Infanto Juvenil hasta nuestros queridos coreutas. Invitamos a toda la comunidad a participar de este merecido homenaje a la música y a la vida”.

Por su parte, la directora del coro, Ester Dias manifestó que “para la gente de la tercera edad, cantar en un coro es reunirse con sus pares, poder conversar de igual a igual, expresarse porque la música emociona, te brinda a compartir y los adultos mayores disfrutan mucho de estos espacios”.

“Son 20 años que compartimos con gente hermosa, muchos que ya no están con nosotros, pero actualmente somos 50 coreutas. Esta será una fiesta para recordar y reconocer a los que nos dejaron y siguen en este camino. Todos los años viajamos a encuentros corales de la tercera edad, representando a la ciudad, a la provincia y a la Patagonia”, concluyó.