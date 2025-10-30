El tradicional "Paso Zombie CR" celebra una década

El Municipio, a través de la Secretaría de Cultura, anuncia la celebración del 10° aniversario de "Paso Zombie CR", un evento de cultura popular que se consolidó en la agenda de la ciudad.

Organizada en conjunto entre Cultura Municipal y Jessica Mansilla, la tradicional caminata de disfraces se desarrollará el sábado 1 y domingo 2 de noviembre, de 14:30 a 18:00 horas, con una agenda detallada que incluye presentaciones, talleres, sorteos y la esperada Caminata Zombie.

En este sentido, la secretaria de Cultura, Liliana Peralta, resaltó la importancia de este tipo de eventos que nacen de la iniciativa ciudadana y reciben el apoyo institucional. “Celebrar el 10° aniversario del 'Paso Zombie CR' es celebrar la vitalidad de las expresiones culturales que surgen de nuestros jóvenes. Este evento, que nace de la pasión de Jessica y su equipo, es un ejemplo de cómo la cultura popular genera comunidad y dinamiza el arte local”, remarcó.

Peralta también destacó el valor de los espacios públicos como escenarios de encuentro. "Nuestro rol, como Municipalidad, es acompañar y facilitar estos eventos. Al llevar el 'Paso Zombie CR' a lugares centrales como Avenida Polonia y Plaza Soberanía, aseguramos que sea una fiesta accesible e inclusiva, donde las familias pueden disfrutar de la creatividad de los disfraces y, al mismo tiempo, apoyar a los emprendedores locales”, expresó la funcionaria.

PROGRAMACION

Sábado 1 de noviembre (Av. Polonia)

14:30 Apertura del Evento (Bienvenida, música y presentación general).

15:00 Circo Antifaz (espectáculo de circo familiar)

15:30 Premio al mejor disfraz y baile

15:50 SHINE DANCE (presentación de grupos Mini Babys, Babys e Infantil)

16:00 Dani Becerra – Las Reinas del Jump

16:15 animación libre

16:30 juegos y premios (concursos de disfraz, chistes y diversión familiar)

17:10 taller de baile "Dancer Kids"

17:15 taller de Baile "Dancer Kids"

17:30 Inicio de la caminata (concentración y salida por Av. Polonia)

18:00 vuelta de la caminata

18:30 agradecimiento y cierre

Domingo 2 de noviembre (Plaza Soberanía - Centro)

14:30 apertura del evento

15:00 a 15:40 Compañía Indistinta (Intervención artística y performance)

15:40 taller de baile para niños "Dancer Kids" Golden – Guerreras de K-pop

15:45 taller de baile "Dancer Kids" Thriller – Michael Jackson

15:50 academia MV Dance – BABYS (2 a 6 años)

15:55 academia MV Dance – Infantil (7 a 12 años)

16:00 a 16:15 intervenciones artísticas y animaciones (Artistas invitados, show sorpresa)

16:15 sorteos en vivo (vouchers, sorpresas y premios)

16:45 Feliz cumple Paso Zombie – 10 años (Reconocimiento cultural y canto de cumpleaños)

17:00 largada de la caminata zombie por las calles céntricas

17:00 a 18:00 música continua en la plaza

18:00 regreso y cierre en la plaza