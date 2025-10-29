Lo buscaban hace 5 días y lo detuvieron en un control

El procedimiento fue realizado por personal de la Comisaría Cuarta en el barrio Ceferino. El detenido tenía un pedido de captura vigente.

En horas de la tarde de este miércoles, personal policial de la Comisaría Seccional Cuarta realizaba un control de identificación de personas sobre la calle Guaraníes, en el barrio Ceferino, cuando identificó a un hombre que circulaba a pie.

Al verificar sus datos en el sistema, los efectivos constataron que sobre el sujeto pesaba un pedido de captura vigente, emitido el 24 de octubre de 2025 por el juez penal Miguel Caviglia.

Ante esta situación, los uniformados procedieron a su detención y traslado a la dependencia policial del barrio Quirno Costa, donde quedó alojado hasta la realización de la audiencia de control de detención correspondiente.