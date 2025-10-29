Piden 7, 5 y 3 años para Vidal, Romero y Borchuk

Los tres ya fueron declarados culpables del robo a un grupo de menores en el barrio Moure en marzo del año pasado.

Luego de que el 9 de octubre se conociera el veredicto de culpabilidad del jurado popular para Joel Erick Vidal, Nicolás Borchuk y Ramiro Romero, este martes se concretó la audiencia de cesura o imposición de pena.

El fiscal Julio Puentes solicitó se le imponga a Vidal 7 años y 6 meses de prisión efectiva; a Borchuk 3 años en suspenso más reglas de conducta y a Romero 5 años de prisión de cumplimiento efectivo.

Cabe recordar que Vidal fue declarado autor penalmente responsable por un tribunal popular del delito de “robo doblemente agravado con arma blanca y por ser cometido en poblado y en banda”, en tanto que Borchuk y Romero por “robo agravado en poblado y banda”.

En su alegato de cesura, el fiscal consideró como circunstancias agravantes para Vidal la naturaleza de la acción y los medios empleados para ejecutarla. Él era el que dirigía la banda y quien portaba el arma blanca que exhibía para intimidar. Las víctimas fueron tres menores de edad de 14 años.

Para Borchuk el fiscal solicitó la pena de 3 años de prisión en suspenso más reglas de conducta por igual lapso, teniendo en cuenta como atenuantes para ello su falta de antecedentes penales y la mínima participación que tuvo en el hecho.

En cuanto a Romero, el fiscal solicitó la pena de 5 años de prisión teniendo como agravante la participación activa que tuvo, desplegando una violencia “innecesaria”.

Para concluir, el fiscal solicitó se mantenga la prisión preventiva que cumple el imputado Vidal, a lo cual la defensora no se opuso, por lo que la jueza Daniela Arcuri dispuso el mantenimiento de la misma hasta que la sentencia adquiera cosa de calidad juzgada, o por 6 meses, lo que ocurra primero.

Finalmente, convocó a las partes para el próximo viernes 31 de octubre, a las 12. Allí dará a conocer su veredicto.

LA NOCHE DEL TERROR

El hecho juzgado ante un tribunal popular tuvo lugar el 28 de marzo de 2024, cuando siendo aproximadamente las 20:40 horas Borchuk, Romero y Vidal interceptaron, en la parada de colectivos ubicada en Roca y Gustavo Bahamonde a tres menores y, previo esgrimir Vidal un arma blanca tipo cuchillo, les sustrajeron una tarjeta SUBE y un teléfono celular marca Motorola, modelo E6i.

Las propias víctimas, en compañía del padre de uno de ellos, salieron en búsqueda de los delincuentes, logrando interceptar y retener a Borchuk.

En tanto, Romero fue detenido por personal del GRIM en Roca y Lisandro de la Torre. Solo Vidal logró huir esa noche.