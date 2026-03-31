En Laprida y Abásolo había puntos de venta de cocaína

El Gobierno del Chubut, a través del Ministerio de Seguridad y Justicia, llevó adelante un operativo contra el narcomenudeo en Comodoro Rivadavia que permitió desarticular puntos de comercialización de estupefacientes.

Las diligencias fueron ejecutadas por la División Drogas y Leyes Especiales de la Policía del Chubut, con asiento en la ciudad, en el marco de una investigación que se extendió durante dos meses.

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Por disposición de la Unidad Fiscal dependiente del Ministerio Público Fiscal de la Nación, se realizaron tres allanamientos en horario nocturno en domicilios ubicados en los barrios Laprida y Máximo Abásolo. Los procedimientos incluyeron además registros domiciliarios y requisas vehiculares.

A partir de las tareas investigativas, se logró comprobar la venta de cocaína bajo la modalidad de narcomenudeo. Según se indicó, la actividad se desarrollaba principalmente durante la tarde y la noche, con un flujo constante de personas que llegaban a los domicilios, adquirían la sustancia y se retiraban rápidamente.

Durante los allanamientos, el personal policial secuestró dosis de cocaína listas para su distribución —algunas fraccionadas y selladas al vacío—, junto con elementos utilizados para su comercialización, como balanzas de precisión y una máquina de envasado.

Asimismo, se incautaron armas de fuego y una importante cantidad de municiones de distintos calibres. En total, se secuestraron una escopeta doble caño calibre 16, un revólver calibre 22 con municiones en su tambor, más de 70 proyectiles, cinco balanzas digitales, dosis de cocaína y una envasadora al vacío.

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Como resultado del operativo, cuatro hombres fueron imputados y quedaron en libertad, sujetos a las medidas que dispuso la Justicia.

Para garantizar el desarrollo de los procedimientos intervino el Grupo Especial de Operaciones Policiales (GEOP), la Guardia de Infantería y personal de comisarías dependientes de la Unidad Regional.