Un mecánico fue apuñalado por una deuda

La víctima sufrió tres heridas de arma blanca y fue trasladada al Hospital Regional, aunque horas después se retiró por decisión propia. El agresor ya fue identificado.

Un hombre resultó herido de arma blanca este lunes por la tarde en el barrio Industrial, en un hecho que, según las primeras averiguaciones, se habría originado por una discusión vinculada a una deuda económica.

El episodio fue confirmado por el comisario Andrés Ávila, jefe del área Operaciones de la Unidad Regional de Comodoro Rivadavia, quien precisó que la intervención policial se inició tras un llamado que alertaba sobre una persona lesionada en la esquina de las calles Tirso López y Concejal Ávila.

Al arribar al lugar, el personal policial constató la presencia de un hombre con heridas de arma blanca. De acuerdo con el parte oficial, la víctima presentaba dos cortes en el muslo de la pierna izquierda y otro en la zona del glúteo.

Ante la situación, se solicitó la intervención del servicio de emergencias médicas, que dispuso el traslado del herido al Hospital Regional para una evaluación más exhaustiva. El hombre permaneció en observación durante la noche y la madrugada, pero posteriormente decidió retirarse por su cuenta. Según se informó desde el centro de salud, pidió el alta alrededor de la 1:40.

En relación con el hecho, las primeras actuaciones permitieron establecer que la agresión se produjo en el marco de una pelea entre la víctima y otro hombre, quien ya fue identificado. Según publica Jornada, ambos mantenían un conflicto previo por el pago de una deuda, lo que derivó en una discusión que escaló hasta el ataque con arma blanca.

La causa quedó bajo investigación del Ministerio Público Fiscal, con intervención de la División Policial de Investigaciones, que trabaja en la recolección de pruebas y testimonios de testigos presenciales.

Asimismo, se confirmó que la víctima radicó la denuncia correspondiente, lo que permitirá avanzar en las actuaciones judiciales contra el presunto agresor.

Desde la Policía señalaron que, si bien el conflicto tuvo un origen considerado menor, derivó en un hecho de gravedad. La investigación continúa para esclarecer las circunstancias precisas del ataque y determinar las responsabilidades del involucrado.