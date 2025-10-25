Un detenido por robar herramientas

El ladrón había ingresado al predio de una empresa dedicada a la construcción de viviendas, en Kilómetro 3. Fue detenido por personal policial a pocas cuadras de donde cometió el robo.

Alrededor de las 11.20 de este sábado, personal policial de la Comisaría Mosconi fue alertado, por los propios damnificados, que un hombre había ingresado al predio de la empresa Tu Hogar Patagonia, en la calle Golfo San Jorge y avenida del Libertador, en el barrio Mosconi. El ladrón había sustraído del patio una amoladora y un cargador de baterías.

Según el informe oficial, rápidamente un patrullero se acercó al lugar. Y a unas tres cuadras de distancia, sobre la avenida Tehuelches y calle Golfo San Jorge, en proximidades de una carnicería, los policías detuvieron al sospechoso.

El detenido, de 30 años -e identificado públicamente solo con las iniciales B.G.-, tenía en su poder los elementos denunciados como sustraídos. En consecuencia, fue trasladado hasta la comisaría a la espera de que comparezca en la Oficina Judicial de Comodoro Rivadavia ante el juez penal de turno.