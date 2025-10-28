Iba armado, vio un control y quiso evitarlo: terminó preso

Fue anoche en el barrio Abásolo, cuando tres hombres intentaron escapar al advertir la presencia policial. Uno de ellos llevaba una pistola Bersa calibre 9 milímetros con ocho cartuchos.

Durante la noche del lunes, alrededor de las 23:25, personal policial que patrullaba preventivamente la zona de calle Telsen detectó a tres hombres que, al notar la presencia de los uniformados, intentaron alejarse rápidamente.

Ante la actitud sospechosa, los efectivos los interceptaron para identificarlos. Durante la requisa, uno de los individuos fue sorprendido con un arma de fuego oculta en el bolsillo derecho de su campera. Se trataba de una pistola marca Bersa, modelo BP9CC, calibre 9×19, de color negra, con un cargador que contenía ocho cartuchos a bala.

De inmediato se dio intervención al personal de Policía Científica, que realizó el secuestro del arma y las pericias correspondientes en el lugar. El portador del arma fue detenido y trasladado a la dependencia policial, donde quedó a disposición de la Justicia.

En tanto, los otros dos hombres fueron identificados y se constató su situación legal. Las autoridades continúan investigando la procedencia del arma y si el detenido posee antecedentes vinculados a otros hechos delictivos.