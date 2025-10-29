En el barrio Stella Maris detienen a un prófugo

El sujeto fue identificado por personal de Protección Ciudadana durante un patrullaje en la mañana de este miércoles.

Cerca de las 10:20 de la mañana de este miércoles, un móvil de Protección Ciudadana observó a un hombre sobre la calle Saturnino López, en el barrio Stella Maris, sobre quien se tenía conocimiento previo de que poseía un pedido de captura.

imagen

De inmediato, se dio aviso a la Oficina Judicial, que confirmó que el requerimiento se encontraba vigente. Tras la verificación, el individuo fue detenido y trasladado a la Comisaría Seccional Tercera, donde quedó alojado a la espera de la audiencia de control de detención.