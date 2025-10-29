Pese a su embarazo, Brenda Rúa seguirá presa por el ataque a los Nieves

Su abogado había pedido el arresto domiciliario, pero la jueza Raquel Tassello resolvió mantener la preventiva. Se ordenó la intervención del Cuerpo Interdisciplinario Forense y un informe socioambiental.

Durante la mañana de este miércoles se llevó a cabo, a pedido de la defensa, la audiencia de revisión de la prisión preventiva de Brenda Rúa, coimputada por el delito de “tentativa de homicidio agravado por el uso de arma de fuego”, en la causa ocurrida en las afueras del Juzgado Penal del barrio Roca el martes 14 de octubre.

El defensor particular, Mauro Fonteñez, solicitó que se le conceda el arresto domiciliario a su asistida, argumentando que Rúa posee un fuerte arraigo en la ciudad y que atraviesa un embarazo de aproximadamente seis semanas. En ese sentido, presentó un informe socioambiental y otro médico elaborado por el doctor Van Negrot, que da cuenta de su estado de salud.

Por su parte, el funcionario de fiscalía Maximiliano Morsucci se opuso al pedido, sosteniendo que se mantienen los peligros procesales que motivaron la prisión preventiva y que no existen circunstancias excepcionales que justifiquen su morigeración.

Morsucci afirmó que hay elementos de convicción suficientes para sostener la probable coautoría de Rúa en el hecho investigado, y que la imputada habría actuado como señuelo en el ataque.

La jueza penal Raquel Tassello resolvió finalmente mantener la prisión preventiva de Rúa, tal como fue dispuesta en la audiencia de control de detención. En su resolución, la magistrada destacó la gravedad del hecho, ocurrido en un lugar público con presencia de numerosas personas y con disparos de arma de fuego.

Asimismo, ordenó que el Cuerpo Interdisciplinario Forense evalúe el estado de salud de la imputada para determinar si puede continuar detenida en una dependencia policial durante su embarazo, y dispuso la elaboración de un informe socioambiental. Una vez concluidos esos estudios, se fijará una nueva audiencia para analizar la situación procesal de Rúa.